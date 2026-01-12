logo_ukra

«М'яч на боці Москви»: ЄС озвучив умови миру та гарантії безпеки для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Глава ЄК розкрила деталі щодо гарантій безпеки для України

12 січня 2026, 07:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія має продемонструвати реальну зацікавленість у світі після того, як Україна та її союзники погодили мирний план та систему гарантій безпеки, які набудуть чинності після припинення вогню. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи мирний план із 20 пунктів, повідомляє Reuters.

«М'яч на боці Москви»: ЄС озвучив умови миру та гарантії безпеки для України

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

Виступаючи перед журналістами, фон дер Ляєн наголосила, що йдеться не лише про політичні домовленості, а й про "суттєві, надійні та чітко визначені" гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів та Європи. За її словами, тепер саме Росія має показати, що готова до мирного врегулювання.

Глава Єврокомісії зазначила, що ключовим елементом системи безпеки стануть Збройні сили України, які вона назвала добре підготовленими та мають значний бойовий досвід. Завдання європейських партнерів, за її словами, полягає у тому, щоб забезпечити українську армію сучасним та достатнім озброєнням.

Другим рівнем захисту стане так звана Коаліція охочих, до якої входять 35 держав. Серед них більшість країн Європейського союзу, а також Канада, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія та Туреччина. Ця коаліція відіграватиме важливу роль у підтримці безпеки після припинення вогню.

Окремо фон дер Ляєн наголосила на участі США, зокрема у питаннях перевірки та моніторингу дотримання домовленостей, а також у створенні механізму "страхування" на випадок порушень.

Окрім того, Євросоюз уже працює над планами економічного відновлення України після закінчення бойових дій. Ці пропозиції буде зібрано у спеціальному "документі про процвітання", який передбачає як короткострокові заходи підтримки, так і стратегію розвитку української економіки на найближче десятиліття.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін не дарма так переживає: який сигнал від США отримало оточення диктатора.




Джерело: https://www.reuters.com/world/onus-now-russia-show-it-wants-peace-ukraine-says-eus-von-der-leyen-2026-01-11/
