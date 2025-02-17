На что решился ЕС из-за Путина и Трампа: это серьезно усилит Украину

Европейские чиновники работают над новым масштабным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева. Однако планы расходов не будут объявлены до выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать разжигания споров перед голосованием. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Ряд лидеров ЕС приглашены 17 февраля в Париж, чтобы начать разрабатывать свой ответ после того, как официальные лица США ясно дали понять, что существует предел тому, на что готовы пойти США. Европейским лидерам поручено возродить военную мощь континента после почти 80 лет, в течение которых они фактически передали большую часть своей безопасности на аутсорсинг США.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом коренным образом изменило трансатлантические отношения, и официальные лица США ясно дали понять, что президент готов бросить союзников, если они откажутся взять на себя ответственность за собственную безопасность.

"Общий консенсус состоял в том, что Соединенные Штаты больше не будут оплачивать счета за безопасность НАТО", — заявил в интервью конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, размышляя о дискуссиях на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как говорится в материале Bloomberg, ситуация становится неотложной, поскольку Трамп спешит прекратить войну в Украине, а европейские чиновники обеспокоены тем, что президента Владимира Зеленского могут подтолкнуть к катастрофической сделке, если они быстро не разработают план по оказанию ему военной поддержки.

Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе, сообщили источники Bloomberg. Некоторые чиновники заявили, что темп переговоров, которые начинаются на этой неделе в Саудовской Аравии с участием высших должностных лиц США и России, амбициозен и потенциально нереалистичен.

Трамп начал свою мирную инициативу со звонка Владимиру Путину на прошлой неделе и шокировал европейских чиновников, когда его министр обороны Пит Хегсет заявил, что Европа будет нести ответственность за гарантии безопасности и миротворческие войска, которые потребуются для обеспечения безопасности Украины после заключения сделки. Стратегия США рискует сыграть на руку Путину, поскольку Трамп отдал существенные рычаги влияния еще до начала переговоров.

"Мы запустим большой пакет, который никогда не был виден в этом измерении прежде, — сказала глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью на полях мюнхенской встречи. — Подобно евро или коронакризису, будет финансовый пакет для безопасности в Европе. Он появится в ближайшем будущем".

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