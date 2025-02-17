Трамп снял интригу: будет ли Украина и дальше воевать американским оружием

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Европе покупать оружие американского производства для передачи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на слова Трампа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Этот шаг потенциально позволит Украине использовать американское оружие, даже если США прекратят военную поддержку страны, поскольку Трамп пытается договориться о прекращении трехлетней войны", – пишет "Bloomberg".

Издание отмечает, что администрация Дональда Трампа заявила западным союзникам, что хочет, чтобы они покупали американское оружие и военную технику для сохранения НАТО. А также, чтобы Европа покупала больше американских энергоносителей.

Отметим, ранее Госдеп США попросил правительства европейских государств сообщить подробную информацию о вооружении, миротворческих войсках и мерах безопасности, которые они могли бы предоставить Украине как часть любых гарантий безопасности для прекращения войны с Россией.

В письме, с которым Соединенные Штаты обратились к странам Европы с просьбой подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины, США также спросили союзников, что им нужно от Вашингтона для реализации таких мер.

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Также издание "Комментарии" сообщало – советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц представил главные принципы, которые, по его мнению, станут основой мирных переговоров, что состоятся в ближайшее время между чиновниками администрации президента США Дональда Трампа и российскими чиновниками для прекращения войны в Украине. Об этом пишет "CNN".



