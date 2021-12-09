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На границе Польши нашли тело: сколько там мигрантов погибло

Тело нигерийца обнаружили в нескольких километрах от польской границы

сегодня, 09:09
Автор:

Козлова Альбіна
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В Польше обнаружили тело одного из мигрантов. Всего на границе с лета погибли около 13 граждан стран Ближнего Востока и Африки. Также у границы исчез малолетний ребенок, разлученный с родителями. По подсчетам правозащитных организаций, погибших может быть больше из-за снижения температуры воздуха. Об этом пишет euronews.

На границе Польши нашли тело: сколько там мигрантов погибло

Мигранты из стран Азии, фото из Twitter

Известно, что тело в лесу обнаружили польские солдаты, патрулировавшие административные границы. Погибшего заметили недалеко от села Ольховка. Полицейские также обнаружили его рюкзак и нигерийский паспорт у тела. Мужчина прошел девять километров от границы в муниципалитете Наревко.

С начала сентября в пограничную зону Польши запрещено въезжать журналистам и правозащитникам из-за введенного чрезвычайного положения. Согласно новому законодательству Польши, изменения в которое были внесены в последнее время, нерезидентам запрещен въезд в пограничную зону.

В Беларуси также не допускают независимых журналистов к территории, где находятся "лагеря" мигрантов. 7 декабря, по информации польских пограничников, группа из 35 мигрантов пересекла границу Польши. Позже их арестовали и отправили обратно.

На прошлой неделе ЕС, Великобритания, США и Канада объявили о новых экономических санкциях против режима белорусского президента Александра Лукашенко.

Как сообщал портал "Комментарии", под санкции попал сын Лукашенко. США и Канада ввели ограничения для демонстрации неудовлетворения действиями Беларуси.

Также мы писали, что белорусские лидеры заявили, что введут ответные санкции для Европы. В Беларуси запретят продажу некоторых европейских товаров.


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Источник: https://www.euronews.com/2021/12/08/polish-soldiers-find-body-of-suspected-migrant-near-belarus-border
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