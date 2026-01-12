На США больше надежды нет: к какому решению наконец-то созрел ЕС

Страны Европейского Союза должны серьезно рассмотреть возможность создания объединенных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американский военный контингент в Европе. С таким заявлением в воскресенье, 11 января, выступил еврокомиссар по вопросам обороны Андриус Кубилюс, сообщает литовский вещатель LRT.

Европейские войска. Фото: из открытых источников

По словам Кубилюса, одним из возможных решений может стать формирование "мощных постоянных европейских вооруженных сил численностью около 100 тысяч военнослужащих". Он подчеркнул, что ЕС должен заранее ответить на вопрос, как компенсировать возможный уход американских войск, которые сегодня составляют основу оборонного потенциала Европы.

Выступая в Швеции, еврокомиссар задал прямой вопрос: "Как мы заменим 100 тысяч американских военных, которые сейчас обеспечивают безопасность Европы?". Его слова прозвучали на фоне растущих сомнений союзников по НАТО в надежности Вашингтона после резонансных заявлений президента США Дональда Трампа, в том числе о его намерениях в отношении Гренландии.

Как отмечает издание, обеспокоенность позицией США уже подтолкнула страны ЕС к активизации усилий по укреплению собственных вооруженных сил, особенно с учетом продолжающейся угрозы со стороны России. При этом идеи создания единой европейской армии обсуждаются уже много лет, но до сих пор не получили практической реализации из-за нежелания государств-членов терять контроль над национальными армиями.

Кубилюс также предложил создать Европейский совет безопасности — орган из 10-12 ключевых государств ЕС с возможным участием Великобритании. По его мнению, такой формат позволил бы ускорить принятие стратегических решений в сфере обороны и повысить готовность Европы к новым вызовам.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ начинает бить по Украине новыми дронами: увеличилась ли угроза.



