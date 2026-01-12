На США більше надії немає: до якого рішення нарешті дозрів ЄС

Країни Європейського Союзу мають серйозно розглянути можливість створення об'єднаних збройних сил, які б у перспективі могли замінити американський військовий контингент у Європі. З такою заявою у неділю, 11 січня, виступив єврокомісар із питань оборони Андріус Кубілюс, повідомляє литовський мовник LRT.

Європейські війська. Фото: з відкритих джерел

За словами Кубілюса, одним із можливих рішень може стати формування "потужних постійних європейських збройних сил чисельністю близько 100 тисяч військовослужбовців". Він наголосив, що ЄС має заздалегідь відповісти на питання, як компенсувати можливий відхід американських військ, які сьогодні становлять основу оборонного потенціалу Європи.

Виступаючи у Швеції, єврокомісар поставив пряме запитання: "Як ми замінимо 100 тисяч американських військових, які зараз забезпечують безпеку Європи?". Його слова прозвучали на тлі зростаючих сумнівів союзників щодо НАТО щодо надійності Вашингтона після резонансних заяв президента США Дональда Трампа, зокрема про його наміри щодо Гренландії.

Як зазначає видання, стурбованість позицією США вже підштовхнула країни ЄС до активізації зусиль зі зміцнення власних збройних сил, особливо з урахуванням загрози, що триває з боку Росії. При цьому ідеї створення єдиної європейської армії обговорюються вже багато років, але досі не отримали практичної реалізації через небажання держав-членів втрачати контроль за національними арміями.

Кубілюс також запропонував створити Європейську раду безпеки – орган із 10-12 ключових держав ЄС з можливою участю Великобританії. На його думку, такий формат дозволив би прискорити ухвалення стратегічних рішень у сфері оборони та підвищити готовність Європи до нових викликів.

