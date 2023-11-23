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На выборах в Нидерландах лидирует ультраправая партия: почему ситуация для Украины может ухудшится

Партия Герта Вилдерса обещала своим избирателям прекратить поддержку Украины – как военную, так и политическую, и экономическую

сегодня, 08:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Нидерландах на досрочных парламентских выборах лидирует ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Уилдерсом. Об этом свидетельствуют экзитполы социологической фирмы Ipsos. Как пишет NOS, согласно экзитполам, партия может набрать 35 мандатов в парламенте Нидерландов. Это на 18 больше, чем она имеет сейчас, и существенно превышает прогнозы. 

На выборах в Нидерландах лидирует ультраправая партия: почему ситуация для Украины может ухудшится

Нидерланды. Фото: из открытых источников

На втором месте с заметным отрывом оказалась коалиция "Лево-зеленых" и лейбористов во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом. Этой коалиции прогнозируют 26 мест в парламенте.


"Народная партия за свободу и демократию" (VVD) во главе с Дилан Ешильгоз-Зегериус, по результатам экзитполов, получит 23 места. Именно эту партию представляет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он занимает эту должность 13 лет. 

Партии, которые сейчас находятся в коалиции с VVD, также получили худшие результаты, чем раньше. Так, "Демократия 66"(D66) получает 10 мандатов, "Христианско-демократический призыв" (CDA) – пять, а "Христианский союз" (CU) – три.

В то же время новообразованная политическая партия "Новый общественный договор" (NSC), которую возглавляет Питер Омцигт может получить 20 мандатов. "Союз фермеров-граждан", который образовался на фоне протестов нидерландских фермеров, получит 7 мандатов. 

Поскольку приведенные цифры основаны на данных экзитпола, окончательные результаты могут измениться. Кроме того, формирование коалиции может длиться месяцами. Ранее многие политические партии подчеркивали, что не будут объединяться с "Партией свободы" Вилдерса.

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Источник: https://nos.nl/liveblog/2498874-uitslagenavond-in-volle-gang-tellen-van-stemmen-begonnen
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