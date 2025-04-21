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На Западе назвали лучший вариант защиты Европы от России

Европа нуждается в большой группе солдат, которую можно быстро развернуть там, где это необходимо

сегодня, 14:20
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Кравцев Сергей

Для европейцев для самым эффективным вариантом защиты от потенциального нападения со стороны России может стать создание "маневренной массы". Это большая группа солдат, которую можно быстро развернуть там, где это необходимо. Причем сделать это очень оперативно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Foreign Affairs.

На Западе назвали лучший вариант защиты Европы от России

Европейские войска. Фото: из открытых источников

Авторы публикации обратили внимание, что Франция, Германия и Великобритания имеют на вооружении приблизительно 22 боевых бригад. Эти три страны вполне могут сформировать необходимую "маневренную массу". Также помочь реализовать эту идею может Польша и другие европейские страны.

Помимо этого, отмечают авторы публикации, не стоит забывать и о ядерных силах сдерживания, добавили в издании. Они могут поддержать обычные силы континента в рамках независимой европейской стратегии сдерживания.

Если европейские страны хотят сдерживать Россию, защищать Украину, а также существующих членов Евросоюза или НАТО, им нужна боевая мощь, способная противостоять вызовам, которые бросают российские вооруженные силы. Это означает, что нужно собрать "маневренную массу", которая заставит Москву быть более осторожной, когда она будет приближаться к континенту всеми возможными способами, резюмировали в издании.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Эстонии с 5 по 23 мая пройдут масштабные учения Siil 2025 ("Еж 2025"). Союзнические подразделения Великобритании и Франции уже прибывают в страну.

Как вспомогательные подразделений задействованы также военная полиция, логистический батальон, военно-морские и военно-воздушные силы Эстонии, а также Северный округ территориальной обороны Кайтселийта.



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Источник: https://www.foreignaffairs.com/north-america/how-europe-can-deter-russia
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