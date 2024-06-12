На Западе вновь заговорили, что поддержка Украины может оказаться под угрозой: названа причина

Ошеломляющие результаты ультраправых партий на парламентских выборах в ЕС, ставят под угрозу поддержку Украины, поскольку более скептически настроенные законодатели занимают все большую долю мест в законодательной палате. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Отмечается, что по итогам выборов в выходные большинство мест в 720-местном парламенте получила правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), которая долгое время удерживала большинство, а второе место — либеральная группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

The Hill отмечает, при этом значительно расширили свое влияние европейские консерваторы и ультраправые группы. Они добились неожиданных успехов в Германии и Франции, которые являются ключевыми членами западного альянса безопасности НАТО и одними из крупнейших поставщиков оружия на Украину. Усиление позиций ультраправых партий на выборах может изменить решения обеих стран в отношении Украины.

Если они получат больше власти, ситуация может пойти по одному из двух путей, говорят эксперты, приводя в качестве примера Италию и Венгрию.

Партия итальянского премьер-министра Джорджии Мелони "Братья Италии", которая была доминирующей силой в Италии в течение последних двух лет и укрепила свое влияние на выборах в ЕС в выходные, не была настроена против Украины и сотрудничала с основными партиями ЕС.

Напротив, ультраправый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал действия ЕС по поддержке Украины или санкциям против России и воздерживался от предоставления помощи Киеву.

В целом эксперты предупреждают, что Россия также рассматривает всплеск ультраправых по всей Европе как "главные каналы" для влияния на европейскую политику.

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