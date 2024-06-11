Что означает новая конфигурация сил в Европарламенте: какие последствия для Украины

Как свидетельствуют итоги выборов в Европарламент, Европейская народная партия (ЕНП) хоть и одерживает победу, однако теряет количественно. В конце концов, с большой вероятностью, мы получим Европарламент, где правые партии все вместе, вероятно, будут иметь математическое большинство. Как сообщает Politico, эта ситуация вызвала значительный интерес у России. В частности, Кремль радуется поражению партий Макрона и Шольца, учитывая, как те поддерживают Украину. Что означает новая конфигурация сил Европарламента для Украины? Могут ли результаты этих выборов повлиять, как на сам ЕС, так и его дальнейшую поддержку Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Выборы в Европарламент. Фото из открытых источников

Политика ЕС не получит кардинальных изменений

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что выборы в Европарламент хотя и являются важным событием для Евросоюза в целом, однако их результаты, даже при более убедительной победе ультраправых, не способны кардинально изменить политику ЕС.

"Здесь стоит обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, Европарламент является лишь одним из семи главных институтов Евросоюза. Поэтому система сдерживаний и противовесов гарантирует баланс между этими органами и предотвращает концентрацию власти внутри одного из них. Во-вторых, Европарламент не является аналогом парламентов в национальных государствах, в частности, он формально не наделен правом законодательной инициативы и не может осуществлять функцию законотворчества без согласования с Еврокомиссией и Советом Европейского Союза. В-третьих, голосование на выборах в Европарламент часто является протестным. Избиратели склонны голосовать за евроскептиков и ультраправых, чтобы выразить несогласие с внутренней политикой своих государств, а на выборах в национальные парламенты они голосуют за более умеренные политические партии. Это дает нам основания для сдержанного оптимизма, поскольку каждая страна-член имеет право вето при принятии решений, касающихся внешней политики. Украине важно иметь прочную поддержку каждого отдельного европейского государства, потому что в самом Европарламенте единодушия нет никогда", – отметила эксперт.

Что касается новой конфигурации сил в Европарламенте, то она, по мнению Анны Малкиной, не повлияет на изменение общего курса, но может осложнить формирование коалиции. С другой стороны, несоздание коалиции не влияет на легитимность Европарламента.

"Если, например, в Украине невозможность образования коалиции в течение определенного периода влечет за собой роспуск парламента, то в Европарламенте такого нет. Он продолжает работать, а любая партия и каждый депутат могут голосовать ситуативно. И хотя у ЕС достаточно политиков, имеющих пророссийские взгляды, общая тенденция говорит о том, что Европа в целом – не только элиты, но и граждане – будет поддерживать Украину и ее право на борьбу за свободу и право быть полноправным членом европейского сообщества", – подытожила Анна Малкина.

Выборы подтвердили политические закономерности

Политолог Владимир Цыбулько так объяснил ситуацию:

"Победа европейских консерваторов была ожидаемой, и с этой победой также ожидалось приветствие ЕНП от главного партнера партии в Украине, от Петра Порошенко и "Европейской Солидарности". Но для нас важно, сохранит ли портфель Урсула фон дер Ляйен. Если произойдет изменение, то как изменится политика Евросоюза в преддверии начала диалога о членстве".

Политолог обратил внимание, что локальные победы ультраправых лишь свидетельствуют о проблемах отдельных обществ в отдельных государствах, что, очевидно, добавляется выборами. И сменой определенной политики.

"Так поступил президент Франции Макрон, который на втором сроке президентства больше чувствует себя общеевропейским игроком, чем французским лидером. В общем, правый тренд сохраняется, и российская агрессия лишь консервирует правый политический тренд в Европе. Выборы подтвердили политические закономерности и причинно-следственный механизм", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Читайте на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления окружения Трампа: действительно ли это неприятный сигнал для Украины.



