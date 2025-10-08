На заводы топ-производители оружия в ЕС массовый налет дронов: что происходит

Ведущая европейская компания по производству оружия Thales Belgium заявила о "рое дронов" над своими заводами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Дрон. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, завод компании по производству 70-мм ракет постоянно находится под наблюдением неопознанных дронов, которые появляются над производственными линиями. Одна из крупнейших европейских компаний противовоздушной обороны заявляет, что над ее сверхсекретными заводами пролетает все большее количество беспилотников, и настаивает на необходимости четких правил относительно того, как их глушить или сбивать.

"Мы видим больше дронов, чем несколько месяцев назад", — сказал Ален Кеврен, директор Thales Belgium.

Он обратил внимание на наблюдение над объектом компании Évegnée Fort в восточном регионе Льеж, единственным бельгийским объектом, где компания имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатки для своих 70-мм ракет.

Такие заявление появились на фоне все большего количества сообщений о беспилотных летательных аппаратах, в частности в Польше, Румынии, Германии, Норвегии и Дании за последний месяц. Некоторые из них, например военные дроны, пролетающие над Польшей и Румынией, были российскими, тогда как происхождение других было труднее определить.

В ответ на прошлой неделе Копенгаген временно запретил полеты дронов, тогда как НАТО запустило новую программу "Восточный страж" для устранения критических пробелов в противовоздушной обороне альянса.

Кеврен говорит, что компания обеспокоена этими событиями, которые происходят в то время, когда Thales Belgium стремится удвоить свои производственные мощности неуправляемых и лазерно-управляемых ракет FZ275 до 70 000 в течение следующих нескольких лет, при условии четкого спроса.

СМИ отмечает, одним из беспокойств относительно сбивания дронов является то, что они могут нанести вред или травмировать людей, если упадут.

