На заводи топ-виробники зброї в ЄС масовий наліт дронів: що відбувається

Провідна європейська компанія з виробництва зброї Thales Belgium заявила про "рою дронів" над своїми заводами. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Дрон. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, завод компанії з виробництва 70-мм ракет постійно перебуває під наглядом невідомих дронів, які з'являються над виробничими лініями. Одна з найбільших європейських компаній протиповітряної оборони заявляє, що над її надсекретними заводами пролітає дедалі більша кількість безпілотників і наполягає на необхідності чітких правил щодо того, як їх глушити чи збивати.

"Ми бачимо більше дронів, ніж кілька місяців тому", — сказав Ален Кеврен, директор Thales Belgium.

Він звернув увагу на спостереження над об'єктом компанії Évegnée Fort у східному регіоні Льєж, єдиним бельгійським об'єктом, де компанія має ліцензію на збирання та зберігання вибухівки для своїх 70-мм ракет.

Такі заяви з'явилися на тлі дедалі більшої кількості повідомлень про безпілотні літальні апарати, зокрема у Польщі, Румунії, Німеччині, Норвегії та Данії за останній місяць. Деякі з них, наприклад, військові дрони, що пролітають над Польщею та Румунією, були російськими, тоді як походження інших було важче визначити.

Минулого тижня Копенгаген тимчасово заборонив польоти дронів, тоді як НАТО запустило нову програму "Східний страж" для усунення критичних прогалин у протиповітряній обороні альянсу.

Кеврен каже, що компанія стурбована цими подіями, які відбуваються в той час, коли Thales Belgium прагне подвоїти свої виробничі потужності некерованих та лазерно-керованих ракет FZ275 до 70 000 протягом наступних кількох років за умови чіткого попиту.

ЗМІ зазначає, одним із занепокоєнь щодо збивання дронів є те, що вони можуть завдати шкоди або травмувати людей, якщо впадуть.

