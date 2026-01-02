logo

BTC/USD

88776

ETH/USD

3014.79

USD/UAH

42.17

EUR/UAH

49.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Начало года со скандалом: кто в ЕС "набросился" на Зеленского, назвав его окружение «хунтой»
commentss НОВОСТИ Все новости

Начало года со скандалом: кто в ЕС "набросился" на Зеленского, назвав его окружение «хунтой»

В МИД уже отреагировали на выпады чешской власти в адрес Владимира Зеленского

2 января 2026, 07:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спикер чешского парламента Томио Окамура заявил, что Прага не должна предоставлять Украине оружие и негативно высказался об окружении президента Владимира Зеленского, обвинив его в коррупции и назвав его "хунтой". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает чешское издание "České noviny".

Начало года со скандалом: кто в ЕС "набросился" на Зеленского, назвав его окружение «хунтой»

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Окамура отметил в новогоднем обращении, что государственные средства Чехии должны направляться на поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью и семей с детьми, а не на закупку оружия и поддержку военных действий за рубежом.

Спикер Палаты депутатов Чехии также резко раскритиковал Запад за поддержку Киева. По его мнению, партнеры Украины зарабатывают на производстве и продаже оружия в долг.

Не оставил без внимания Окамура и власть в Украине. Он озвучил громкие слова в отношении Зеленского и его окружения, назвав их "хунтой", таким образом поставив под сомнение легитимность управленцев.

"Деньги текут во всех направлениях, и каждый что-то получает из этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота. Пусть воруют, но не в Чехии, и пусть такой страны не будет в Европейском Союзе", — сказал чешский чиновник.

Под конец своей речи политик выразил убеждение, что Чехия "должна сойти с брюссельского поезда", который "движется в сторону Третьей мировой войны", несмотря на предостережения США.

Еще Окамура поднял темы климатической политики, пандемий и энергетики, в частности заявив, что импорт российского газа не представляет угрозы для Чехии.

В МИД Украины не смогли проигнорировать такие громкие заявления и обвинения чешского политика. Посол Украины в Чехии Василий Зварич написал в Facebook, что слова Томио Окамуры относительно Украины — его личная позиция, сформированная, очевидно, российской пропагандой.

Читайте также на портале "Комментарии" — десять процентов до мира: главное из новогоднего обращения президента Владимира Зеленского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/okamura-se-v-novorocnim-projevu-opet-vymezil-proti-poskytovani-zbrani-ukrajine/2766385
Теги:

Новости

Все новости