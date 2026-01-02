Спикер чешского парламента Томио Окамура заявил, что Прага не должна предоставлять Украине оружие и негативно высказался об окружении президента Владимира Зеленского, обвинив его в коррупции и назвав его "хунтой". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает чешское издание "České noviny".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Окамура отметил в новогоднем обращении, что государственные средства Чехии должны направляться на поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью и семей с детьми, а не на закупку оружия и поддержку военных действий за рубежом.

Спикер Палаты депутатов Чехии также резко раскритиковал Запад за поддержку Киева. По его мнению, партнеры Украины зарабатывают на производстве и продаже оружия в долг.

Не оставил без внимания Окамура и власть в Украине. Он озвучил громкие слова в отношении Зеленского и его окружения, назвав их "хунтой", таким образом поставив под сомнение легитимность управленцев.

"Деньги текут во всех направлениях, и каждый что-то получает из этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота. Пусть воруют, но не в Чехии, и пусть такой страны не будет в Европейском Союзе", — сказал чешский чиновник.

Под конец своей речи политик выразил убеждение, что Чехия "должна сойти с брюссельского поезда", который "движется в сторону Третьей мировой войны", несмотря на предостережения США.

Еще Окамура поднял темы климатической политики, пандемий и энергетики, в частности заявив, что импорт российского газа не представляет угрозы для Чехии.

В МИД Украины не смогли проигнорировать такие громкие заявления и обвинения чешского политика. Посол Украины в Чехии Василий Зварич написал в Facebook, что слова Томио Окамуры относительно Украины — его личная позиция, сформированная, очевидно, российской пропагандой.

