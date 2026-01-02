Спікер чеського парламенту Томіо Окамура заявив, що Прага не повинна надавати Україні зброю і негативно висловився про оточення президента Володимира Зеленського, звинувативши її в корупції та назвавши її "хунтою". Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє чеське видання "České noviny".

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Окамура зазначив у новорічному зверненні, що державні кошти Чехії мають спрямовуватись на підтримку пенсіонерів, людей з інвалідністю та сімей з дітьми, а не на закупівлю зброї та підтримку військових дій за кордоном.

Речник Палати депутатів Чехії також різко розкритикував Захід за підтримку Києва. На його думку, партнери України заробляють на виробництві та продажу зброї у борг.

Не залишив поза увагою Окамура та влада в Україні. Він озвучив гучні слова щодо Зеленського та його оточення, назвавши їх "хунтою", таким чином поставивши під сумнів легітимність управлінців.

"Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота. Нехай крадуть, але не в Чехії, і нехай такої країни не буде в Європейському Союзі", — сказав чеський чиновник.

Під кінець своєї промови політик висловив переконання, що Чехія "має зійти з брюссельського поїзда", який "рухається у бік Третьої світової війни", незважаючи на застереження США.

Ще Окамура порушив теми кліматичної політики, пандемій та енергетики, зокрема заявивши, що імпорт російського газу не становить загрози для Чехії.

У МЗС України не змогли проігнорувати такі гучні заяви та звинувачення чеського політика. Посол України в Чехії Василь Зварич написав у Facebook, що слова Томіо Окамури щодо України – його особиста позиція, сформована, очевидно, російською пропагандою.

