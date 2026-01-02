Початок року зі скандалом: хто в ЄС "накинувся" на Зеленського, назвавши його оточення «хунтою»

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Спікер чеського парламенту Томіо Окамура заявив, що Прага не повинна надавати Україні зброю і негативно висловився про оточення президента Володимира Зеленського, звинувативши її в корупції та назвавши її "хунтою". Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє чеське видання "České noviny".
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Окамура зазначив у новорічному зверненні, що державні кошти Чехії мають спрямовуватись на підтримку пенсіонерів, людей з інвалідністю та сімей з дітьми, а не на закупівлю зброї та підтримку військових дій за кордоном.
Речник Палати депутатів Чехії також різко розкритикував Захід за підтримку Києва. На його думку, партнери України заробляють на виробництві та продажу зброї у борг.
Не залишив поза увагою Окамура та влада в Україні. Він озвучив гучні слова щодо Зеленського та його оточення, назвавши їх "хунтою", таким чином поставивши під сумнів легітимність управлінців.
Під кінець своєї промови політик висловив переконання, що Чехія "має зійти з брюссельського поїзда", який "рухається у бік Третьої світової війни", незважаючи на застереження США.
Ще Окамура порушив теми кліматичної політики, пандемій та енергетики, зокрема заявивши, що імпорт російського газу не становить загрози для Чехії.
У МЗС України не змогли проігнорувати такі гучні заяви та звинувачення чеського політика. Посол України в Чехії Василь Зварич написав у Facebook, що слова Томіо Окамури щодо України – його особиста позиція, сформована, очевидно, російською пропагандою.
Читайте також на порталі "Коментарі" – десять відсотків до світу: головне із новорічного звернення президента Володимира Зеленського.