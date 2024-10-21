Надолго помощи Орбана не хватило: к какому решению по РФ ЕС вернется уже в январе

Европейский Союз собирается возобновить обсуждение санкций против России в январе 2025 года. После того как Венгрия передаст председательство в ЕС Польше. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Politico.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Венгрия, будучи в очень теплых отношениях с Москвой, использовала свое влияние в Евросоюзе для сдерживания обсуждений санкций. Однако Польша, известная как один из главных сторонников Украины, планирует занять более жесткую позицию.

Министр по вопросам климата Польши Кшиштоф Болеста уже заявил о необходимости решать проблему импорта российских энергоносителей, который вновь растет, несмотря на действующие ограничения. ЕС ранее ввел санкции на поставки российской нефти и снизил закупки газа, но существуют лазейки, которыми Москва продолжает пользоваться.

Польша намерена использовать свое председательство для ужесточения санкций, в том числе в отношении российского топлива. Эксперты подчеркивают, что председательство Польши предоставляет хорошую возможность пересмотреть и усилить стратегию санкций, что крайне важно в условиях продолжающегося конфликта и приближающейся зимы.

Ожидается, что обсуждения также затронут вопросы прозрачности поставок российского газа и нефти в Европу, чтобы предотвратить обход санкций, таких как ограничение цен на нефть, которое оказалось недостаточно эффективным.

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