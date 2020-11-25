Нападение в Швейцарии признали терактом исламистов

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Татьяна Лозовенко
Швейцарская полиция подтвердила, что женщина, которая во вторник в универмаге Лугано нанесла удар ножом в шею одному человеку и пыталась задушить другого, принадлежит к джихадистам.
Фото: из открытых источников
Федеральная прокуратура назвала инцидент в италоязычном южном кантоне Тичино террористическим нападением и взяла на себя расследование.
Подозреваемая, 28-летняя женщина, проживающая в этом районе, находится под стражей. Швейцарские СМИ цитируют свидетелей, которые говорят, что нападавшая заявила о принадлежности к джихадистской группировке "Исламское государство".
Один пострадавший получил серьезные, но не опасные для жизни травмы, а другой получил легкие ранения.
Напомним, нейтральная Швейцария до сих пор избегала крупномасштабных атак джихадистов, которые побудили Францию и Германию в этом месяце ужесточить пограничный контроль.
Ранее "Комментарии" сообщали, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Джидде, где ранили чиновников стран ЕС.
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