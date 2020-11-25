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Главная Новости Мир ЕС Нападение в Швейцарии признали терактом исламистов
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Нападение в Швейцарии признали терактом исламистов

Швейцарские СМИ цитируют свидетелей, которые говорят, что нападавшая заявила о принадлежности к джихадистской группировке «Исламское государство»

сегодня, 10:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Швейцарская полиция подтвердила, что женщина, которая во вторник в универмаге Лугано нанесла удар ножом в шею одному человеку и пыталась задушить другого, принадлежит к джихадистам.

Нападение в Швейцарии признали терактом исламистов

Фото: из открытых источников

Федеральная прокуратура назвала инцидент в италоязычном южном кантоне Тичино террористическим нападением и взяла на себя расследование.

"Нападавшая с джихадистским прошлым известна полиции из расследований в 2017 году", — написало в Твиттере Федеральное управление полиции.

Подозреваемая, 28-летняя женщина, проживающая в этом районе, находится под стражей. Швейцарские СМИ цитируют свидетелей, которые говорят, что нападавшая заявила о принадлежности к джихадистской группировке "Исламское государство".

Один пострадавший получил серьезные, но не опасные для жизни травмы, а другой получил легкие ранения. 

Напомним, нейтральная Швейцария до сих пор избегала крупномасштабных атак джихадистов, которые побудили Францию ​​и Германию в этом месяце ужесточить пограничный контроль.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Джидде, где ранили чиновников стран ЕС.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-swiss-knife/swiss-police-identify-assailant-in-knife-attack-as-jihadist-idUSKBN2850RN?il=0
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