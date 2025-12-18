Напуганная Путиным Европа в очередной раз готовит новое предательство Украины: раскрыта причина

Президент США Дональд Трамп, по данным The Wall Street Journal, отодвигает Европу на второй план по вопросам поддержки Украины, одновременно давя на Киев, чтобы он согласился на, по словам экспертов, несправедливый мир. Однако, несмотря на давление, у Европейского Союза есть одна мощная финансовая карта, которую он может использовать в пользу Украины — замороженные российские активы на сумму 245 млрд долларов, хранящихся на его территории.

Большинство этих активов сосредоточено в бельгийской расчетной палате Euroclear, оперирующей глобальными финансовыми потоками. ЕС уже одобрил использование части доходов от этих средств для помощи Украине, однако к полной конфискации активов континент относится с осторожностью. Украина предложила превратить эти деньги в так называемый репарационный кредит: ЕС занимает Киеву примерно 164 млрд долларов, выдавая беспроцентный заем. Возврат средств произойдет только после завершения войны и выплаты Россией репараций. При этом требования Кремля к Euroclear остаются в силе.

Наиболее скептически к этой схеме относится Бельгия. Страна опасается, что в случае проблем с кредитом ей придется отвечать перед Россией. На прошлой неделе ЕС пытался снизить эти риски, объявив экономическую чрезвычайную ситуацию и заморозив активы до принятия решения квалифицированным большинством. В то же время бельгийские юристы настаивают на дополнительных гарантиях, поскольку операция может повысить расходы по заимствованию для всех государств ЕС и повлиять на доверие к евро как резервной валюте.

WSJ отмечает, что для иностранных инвесторов такая инициатива выглядит исключительно в ответ на агрессивные действия России, а не типичным финансовым спором. Путин, вторгаясь в Украину, игнорировал международное право, и Европа может использовать существующие активы, чтобы компенсировать ущерб. Euroclear работает с активами клиентов из более чем 50 стран, что открывает России потенциальную возможность обратиться в другие юрисдикции.

Журналисты подчеркивают, что позволить России вернуть средства из-за формальных процедур после того, как она нарушила все современные международные нормы, было бы проявлением слабости и иронии. В то же время у Европы есть шанс продемонстрировать смелость и использовать финансовые ресурсы как важный инструмент поддержки Украины.

