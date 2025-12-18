Налякана Путіним Європа вкотре готує нову зраду України: розкрито причину

Президент США Дональд Трамп, за даними The Wall Street Journal, відсуває Європу на другий план у питаннях підтримки України, одночасно тиснучи на Київ, аби він погодився на, за словами експертів, несправедливий мир. Проте, незважаючи на тиск, Європейський Союз має одну потужну фінансову карту, яку він може використати на користь України — заморожені російські активи на суму 245 млрд доларів, що зберігаються на його території.

Фото: з відкритих джерел

Більшість цих активів зосереджена у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear, яка оперує глобальними фінансовими потоками. ЄС вже схвалив використання частини доходів від цих коштів для допомоги Україні, проте до повної конфіскації активів континент ставиться обережно. Україна запропонувала перетворити ці гроші на так званий репараційний кредит: ЄС позичає Києву приблизно 164 млрд доларів, видаючи безвідсоткову позику. Повернення коштів відбудеться тільки після завершення війни та виплати Росією репарацій. При цьому вимоги Кремля до Euroclear залишаються чинними.

Найбільш скептично до цієї схеми ставиться Бельгія. Країна побоюється, що у випадку проблем з кредитом їй доведеться відповідати перед Росією. Минулого тижня ЄС намагався зменшити ці ризики, оголосивши економічну надзвичайну ситуацію та заморозивши активи до ухвалення рішення кваліфікованою більшістю. Водночас бельгійські юристи наполягають на додаткових гарантіях, оскільки операція може підвищити витрати на запозичення для всіх держав ЄС і вплинути на довіру до євро як резервної валюти.

WSJ наголошує, що для іноземних інвесторів така ініціатива виглядає винятковою мірою у відповідь на агресивні дії Росії, а не типовою фінансовою суперечкою. Путін, вторгаючись в Україну, ігнорував міжнародне право, і Європа може використати наявні активи, щоб компенсувати шкоду. Euroclear працює з активами клієнтів з понад 50 країн, що відкриває Росії потенційну можливість звернутися до інших юрисдикцій.

Журналісти підкреслюють, що дозволити Росії повернути кошти через формальні процедури після того, як вона порушила всі сучасні міжнародні норми, було б проявом слабкості та іронії. Водночас Європа має шанс продемонструвати сміливість і використати фінансові ресурси як важливий інструмент підтримки України.

