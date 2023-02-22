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Народный суд: В Гааге приступили к рассмотрению «дела Путина»

В Гааге начался «Народный суд» над президентом России Владимиром Путиным, которого «судят» за агрессию из-за вторжения в Украину

сегодня, 18:38
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Автор:

Моесеенко Валентина

"Народный суд" — это гаагский символический шаг с целью закрыть "пробел в привлечении к ответственности" при отсутствии международного трибунала с должной юрисдикцией, пишут "Комментарии". Участие в народном суде над кремлевским вождем принимают участие известные международные юристы.

Народный суд: В Гааге приступили к рассмотрению «дела Путина»

Начался судебный процесс над российским диктатором Путиным

Сам суд не имеет прямой юридической силы, но обвинение заявило, что оно представит свидетельство того, что Владимир Путин год назад дал преступный приказ об "СВО", а фактически — о вторжении в Украину и развязал убийственную войну, в результате которой погибли тысячи человек, а города превращены в руины.


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"Это преступление, которое войдет в анналы бесславия. Это преступление, которое требует, чтобы за него ответили", – заявил канадский адвокат Дрю Уайт, выступающий как один из прокуроров суда.

Хотя Международный уголовный суд приступил к расследованию преступлений, совершенных в Украине, он не имеет юрисдикции для преследования российских лидеров за агрессию. "Народный суд" – это совместная инициатива правозащитной организации "Кино за мир", украинского Центра гражданских свобод и Бена Ференца. Бен — 102-летний юрист, последний из оставшихся прокуроров Нюрнбергского процесса, что происходил над высшими нацистскими лидерами после Второй мировой войны.

Недельные слушания открылись в Гааге два дня спустя, как вице-президент Камала Харрис сказала, что Вашингтон подтвердил, что российская армия в Украине совершила зверские преступления против человечества, и настаивала на том, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Планируется, что суд вынесет вердикт 24 февраля 2023 года – в годовщину российского вторжения.

"Путин, политическое руководство и высшее военное командование, которые инициировали, спланировали и начали эту агрессивную войну, должны быть наказаны за это международное преступление", – сказала Александра Матвийчук лауреат Нобелевской премии мира из украинского Центра гражданских свобод, выступая видеосвязью перед началом работы суда с заявлением.

Как писали "Комментарии", Парламентская ассамблея Совета Европы фактически единогласно поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и РБ за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала как для Владимира Путина, так и Александра Лукашенко.

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Источник: https://www.golosameriki.com/a/peples-court/6973649.html
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