Нарушение законодательства ЕС: почему Европейская комиссия развернула судебные меры против Польши

Европейская комиссия начала процедуру судебных мер против Польши в среду, 22 декабря, по решению Конституционного трибунала страны в июле и октябре, которые обжаловали примат права ЕС над национальным законодательством. Об этом сообщает Reuters.

Флаги Польши и Европейского Союза вместе связаны во время митинга в поддержку членства Польши в Европейском Союзе - Reuters

"Комиссия считает, что эти решения Конституционного трибунала нарушают общие принципы автономии, примата, эффективности и единообразного применения права Союза, а также обязательность решений Суда Европейского Союза", – говорится в сообщении.

Судебный иск Комиссии, являющейся охранником договоров ЕС, является эскалацией конфликта с Варшавой по поводу верховенства права, который начался, когда правящая националистическая и евроскептическая партия ПиС в Польше пришла к власти в 2015 году.

Столкновение привело к задержке выдачи Польши миллиардов евро из фондов ЕС для восстановления, поскольку Комиссия говорит, что польские суды не являются независимыми от политического влияния, то есть средства не защищены от неправомерного использования.

В своем заявлении Комиссия заявила, что также начинает меры по внедрению судебных мер, поскольку решения польского конституционного трибунала лишают лиц, обращающихся в польские суды, права на эффективную судебную защиту, предусмотренного договорами ЕС.

"Наконец-то, Комиссия имеет серьезные сомнения в независимости и беспристрастности Конституционного трибунала и считает, что он больше не отвечает требованиям трибунала, ранее созданного законом", — говорится в сообщении.

У Польши два месяца, чтобы ответить на официальное уведомление, направленное в среду, 22 декабря. Если Комиссия не будет удовлетворена ответом Варшавы, она может послать Польше аргументированный вывод с просьбой соблюдать законодательство ЕС, опять же, с двухмесячным периодом ответа.

После этого Комиссия может подать иск против Польши в Европейский суд, который может налагать ежедневные штрафы в Варшаву, пока она не выполнит требования.

Как сообщали ранее "Комментарии", Польша сообщает о самом большом количестве смертей от COVID в четвертой волне пандемии.

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