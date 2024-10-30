Ряд европейских чиновников считают, что, если кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержит победу на выборах, это будет лучшим вариантом из возможных для укрепления обороны Европейского Союза и борьбы с Китаем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Возвращение Трампа станет благотворным потрясением, которое позволит ЕС двигаться вперед, как пандемия [коронавируса] или энергетический кризис из-за войны в Украине", — заявил один высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимости.

Авторы материала отмечают, подобным мнением, как сообщается, располагают и другие дипломаты, а также чиновники, что не является "симпатией к кандидату от республиканцев". Тем не менее, "Politico" пишет, что победа Трампа на выборах будет "горьким лекарством", которое так необходимо ЕС из-за разногласий между странами. Это должно позволить преодолеть разногласия и двигаться в будущем в качестве "единого блока".

В материале говорится, что для Евросоюза может стать даже плюсом то, что Трамп будет чрезмерно враждебным по отношению к Европе. Ведь это в итоге приведет к тому, что у политического союза не будет другого выбора, кроме укрепления собственного технологического сектора, увеличения расходов на оборону. В частности, встает вопрос о войне в Украине.

Упоминается, что ранее Дональд Трамп уже не раз заявлял, что прекратит полномасштабную войну России против Украины на следующий день после своего переизбрания. Если Трамп вернется в Белый дом, его администрация может усилить давление на Европу в вопросе "разделения бремени" до предела, небывалого со времен основания альянса в 1949 году. Чиновники считают, что это "прекрасно".

Читайте также на портале "Комментарии" — кандидат в вице-президенты США от Трампа ответил, считает, ли Путина врагом.



