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Кандидат в вице-президенты США от Трампа ответил, считает, ли Путина врагом

Джей Ди Вэнс считает, что Штатам придется участвовать в переговорах между Киевом и Москвой

сегодня, 08:22
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", во время интервью на NBC News кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Джей Ди Вэнс отказался называть российского диктатора Владимира Путина врагом.

Кандидат в вице-президенты США от Трампа ответил, считает, ли Путина врагом

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Телеведущая спросила Вэнса, считает ли он Владимира Путина союзником или врагом. Политик ответил, что тот является "противником" и "конкурентом", а Вашингтон должен быть умным в вопросах дипломатии:

"То, что нам кто-то не нравится, не означает, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговор. Я думаю, что важно, если мы когда-нибудь собираемся закончить войну в Украине, на каком-то уровне нам придется участвовать в переговорах между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе", – высказался Джей Ди Вэнс.

Читайте также на портале "Комментарии" — кардинальных решений ждать не стоит. Бывший глава Белого дома и кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае своего избрания оставит страну в Североатлантическом альянсе (НАТО). Он не будет подымать вопрос о выходе США из Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил ближайший соратник Трампа, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вынуждена будет отказаться от части своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией. Такое заявление в эфире телеканала News Nation сделал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Джей Ди Вэнс.

"Украинцам придется принять это решение... Они уже слишком истощены", — заявил Вэнс. 

Политик также добавил, что такие утверждения проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно в частных.




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