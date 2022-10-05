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НАТО перехватило российские истребители над Польшей и Швецией: подробности

Авиация НАТО перехватила российские истребители

сегодня, 18:54 comments1273
Автор:

Лиля Воробьева
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Четыре русских истребителя перехватили в воздушном пространстве Польши, а после Швеции. Для этой миссии военно-воздушные силы Италии задействовали свои самолеты-истребители. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию ВВС Италии в Twitter .

НАТО перехватило российские истребители над Польшей и Швецией: подробности

Российские истребители перехватили над Польшей и Швецией (фото из открытых источников)

Еще один срочный взлет истребителей Eurofighter ВВС Италии, участвующих в деятельности по охране воздушного пространства в Польше, для перехвата четырех российских истребителей после того, как они вошли в воздушное пространство сначала Польши, а затем Швеции, прежде чем они были вынуждены вернуться в воздушное пространство Калининграда", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что это не первое нарушение российской авиации. В конце сентября истребители РФ уже перехватывали итальянские самолеты.

1 августа немецкие, венгерские и итальянские самолеты взяли на себя патрулирование воздуха над балтийским регионом в рамках миссии НАТО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Песков рассказал, собрался ли Путин изменять статус "спецоперации" в Украине. В сети начала активно распространяться информация о том, что президент России Владимир Путин планирует изменить статус так называемой спецоперации в Украине на контртеррористическую. Однако спикер главы Кремля Дмитрий Песков опроверг это. Комментируя вышеупомянутую информацию, главный рупор Кремля заявил, что это фейк, однако отметил, что изменение статуса "целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны". На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о продолжающейся специальной военной операции.



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Источник: https://twitter.com/ItalianAirForce/status/1577640004129521664
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