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Названа дата начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Европейские и украинские дипломаты пытаются убедить правительство Венгрии изменить свою позицию по вступлению Украины в ЕС.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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В Брюсселе считают, что в июне ЕС может начать переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. По словам европейских дипломатов, страны-члены ЕС пытаются в этом убедить только одну страну, которая против — Венгрия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Названа дата начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Украина близится к ЕС. Фото из открытых источников

Как информирует Politico, официальные лица из Брюсселя настаивают, что начало официальных переговоров должно стартовать в следующем месяце. Пять европейских дипломатов назвали точную дату – 25 июня. Однако этому может помешать Венгрия, которую пытаются убедить партнеры по ЕС.

"За кулисами дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы убедить правительство Венгрии дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины", — пишет Politico.

Ожидается, что начало официальных переговоров может укрепить моральный дух Украины, которая уже третий год ведет полномасштабную войну с Россией и давно заявляет о желании присоединиться к ЕС.

В ЕС ожидают, что смогут убедить Венгрию одобрить процедуру начала переговоров, однако указывают, что неизвестно, какова будет окончательная позиция Будапешта.

"Как всегда невозможно предсказать, что будет делать Венгрия, пока мы не услышим от самого Орбана". – сказал один из дипломатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, сколько времени нужно Украине для вступления в Европейский союз.

Также "Комментарии" писали о главе Европейского совета Шарле Мишеле, который заявил о необходимости подготовиться ЕС принять новые страны в свой блок до 2030 года.



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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-eu-membership-talks-june-diplomacy-eu-accession-negotiations/
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