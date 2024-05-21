Названа дата начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

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Slava Kot
В Брюсселе считают, что в июне ЕС может начать переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. По словам европейских дипломатов, страны-члены ЕС пытаются в этом убедить только одну страну, которая против — Венгрия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Украина близится к ЕС. Фото из открытых источников
Как информирует Politico, официальные лица из Брюсселя настаивают, что начало официальных переговоров должно стартовать в следующем месяце. Пять европейских дипломатов назвали точную дату – 25 июня. Однако этому может помешать Венгрия, которую пытаются убедить партнеры по ЕС.
Ожидается, что начало официальных переговоров может укрепить моральный дух Украины, которая уже третий год ведет полномасштабную войну с Россией и давно заявляет о желании присоединиться к ЕС.
В ЕС ожидают, что смогут убедить Венгрию одобрить процедуру начала переговоров, однако указывают, что неизвестно, какова будет окончательная позиция Будапешта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, сколько времени нужно Украине для вступления в Европейский союз.
Также "Комментарии" писали о главе Европейского совета Шарле Мишеле, который заявил о необходимости подготовиться ЕС принять новые страны в свой блок до 2030 года.
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