Названа причина горячей поддержки Будапештом Путина: какое обещание Орбану дал Путин

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог получить от Москвы обещание, что в поддержку России в войне против Украины он получит Закарпатье. Об этом заявил в эфире Радио NV ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он прокомментировал возможные провокации со стороны Венгрии на украинской границе, учитывая заявление Орбана о развертывании войск по охране энергетической инфраструктуры.

"Я напомню, что венгерская армия однажды разворачивалась уже на нашей границе. Это было 24 февраля 2022-го года. Они тогда стояли прямо все вдоль границы с подготовленными понтонными мостами для форсирования Тисы. И все эти рассказы Орбана, что они тогда разворачивали именно наступательные подразделения с понтонными мостами". не смешно, это не выдерживает никакой критики. Там стояла армия, явно подготовленная именно к наступлению", — подчеркнул Дикий.

По его мнению, "явно Орбан тогда собирался оккупировать наше Закарпатье". "И дальше мы уже можем только предполагать, что, скорее всего, сигналом к этому должно стать падение Киева", — добавил эксперт.

"Мы это можем только предполагать, мы это не можем точно знать, но очень много признаков свидетельствует о том, что за поддержку России Кремль ему Закарпатье пообещал", — отметил Дикий.

В то же время ситуация изменилась: венгерские войска разворачиваются не возле украинской границы, а вокруг собственных энергетических объектов.

Дикий также отметил, что Орбан долго удерживает власть гибридными методами на выборах.

"И он каждый раз их частично фальсифицирует, но преимущественно все же действительно одерживает победу на выборах путем манипуляции общественным мнением, путем монополизации медиа и так далее. То есть он такой недодиктатор, явно авторитарный руководитель, но чья власть все-таки еще не является абсолютной. за последние десять лет, если не пятнадцать. У Орбана сейчас очень большие шансы эту власть потерять", — подчеркнул Дикий.

