Названо причину палкої підтримки Будапештом Путіна: яку обіцянку Орбану дав Путін

Проросійський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан міг отримати від Москви обіцянку, що за підтримку Росії у війні проти України він отримає Закарпаття. Про це заявив у ефірі Радіо NV ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він прокоментував можливі провокації з боку Угорщини на українському кордоні, враховуючи заяву Орбана про розгортання військ для охорони енергетичної інфраструктури.

"Я нагадаю, що угорська армія один раз розверталась вже на нашому кордоні. Це було 24 лютого 2022-го року. Вони тоді стояли прямо всі вздовж кордону з підготовленими понтонними мостами для форсування Тиси. І всі ці розповіді Орбана, що вони тоді розгортали саме наступальні підрозділи з понтонними мостами, щоб готуватись приймати великий потік біженців — це навіть не смішно, це не витримує ніякої критики. Там стояла армія, явно приготована саме до наступу", — наголосив Дикий.

На його думку, "явно Орбан тоді збирався окупувати наше Закарпаття". "І далі ми вже можемо тільки припускати, що, швидше за все, сигналом до цього мало стати падіння Києва", — додав експерт.

"Ми це можемо тільки припускати, ми це не можемо точно знати, але дуже багато ознак свідчить про те, що власне за підтримку Росії Кремль йому Закарпаття пообіцяв", — зазначив Дикий.

Водночас нині ситуація змінилася: угорські війська розгортаються не біля українського кордону, а довкола власних енергетичних об’єктів.

Дикий також зауважив, що Орбан довго утримує владу гібридними методами під час виборів.

"І він кожного разу їх частково фальсифікує, але переважно все ж таки дійсно здобуває перемогу на виборах шляхом маніпуляції громадською думкою, шляхом монополізації медіа і так далі. Тобто він такий недодиктатор, явно авторитарний керівник, але чия влада все ж таки ще не є абсолютною. І от цієї весни цій владі, мабуть, буде кинуто найсерйозніший виклик за останні років десять, якщо не п’ятнадцять. У Орбана зараз дуже великі шанси цю владу втратити", — підкреслив Дикий.

