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Названа самая коррумпированная страна ЕС

27 января 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна наложит вето на любые санкции ЕС против РФ, касающиеся ядерной энергетики

сегодня, 15:34
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Автор:

Кравцев Сергей

Венгрия признана страной с наихудшими показателями коррупции в государственном секторе в Европейском Союзе. Как сообщает Politico со ссылкой на отчет Transparency International, Венгрия, Болгария и Румыния, набравшие от 42 до 46 баллов из 100, значительно отстают от тройки лучших скандинавских стран ЕС.

Названа самая коррумпированная страна ЕС

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Дания стала лучшей в своем классе (90 баллов), за ней следуют Финляндия (87 баллов) и Швеция (83 балла).

Люксембург, Великобритания и Австрия значительно снизили свои оценки с 2017 года, а Ирландия — единственная страна-член ЕС, чьи оценки улучшились. Молдова, получившая в июне прошлого года статус кандидата в члены ЕС, также улучшила свой результат.

Россия, набравшая 28 баллов, имеет один из самых низких результатов в Восточной Европе, а ее полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года является "ярким напоминанием об угрозе, которую коррупция и отсутствие подотчетности правительства представляют для глобального мира и безопасности". Об этом говорится в опубликованном вместе с отчетом пресс-релизе.

Оценка Украины лишь немного выше (33), но в отчете отмечено, что страна "проводит важные реформы и неуклонно улучшается" с начала войны.

Индекс использует данные опроса, основанные на интервью с экспертами и бизнесменами из различных источников (включая Всемирный банк и Всемирный экономический форум), чтобы ранжировать 180 стран мира в соответствии с их предполагаемым уровнем коррупции по шкале от 0, что означает высокий коррупция — до 100.

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Источник: https://www.politico.eu/article/hungary-orban-corruption-transparency-international/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
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