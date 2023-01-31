Стать членом ЕС через 2 года: удастся ли это Украине – от чего зависит такая перспектива

На этой неделе (3 февраля) в Киеве состоится 24-й Саммит Украина-ЕС. В интервью Politico украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что наша страна имеет амбициозную цель – стать членом ЕС уже через два года. Какие ожидания от грядущего саммита? Есть ли у Украины шансы стать членом Евросоюза в сроки, обозначенные премьером? Что за условия должны этому предшествовать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Флаг Украины и ЕС. Фото: из открытых источников

Окончательный вывод о целесообразности вступления в ЕС можно будет делать на основе предложенных нам условий торговли

Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат рассуждает так:

"Вопрос относительно вступления Украины в Евросоюз изначально стоит ставить с позиции: чем нам это будет выгодно? И смотреть на процесс интеграции нашей страны в Евросоюз нужно, в первую очередь, исходя их экономической целесообразности".

По мнению эксперта, выигрышная экономическая стратегия Украины – это развитие внутреннего производства, начиная с этапа добычи/выращивания и производства сырья и, пройдя через все этапы (внутреннего) передела, до готовой высокотехнологичной продукции, конкурентной на международном рынке.

"Сразу отбросим иллюзии про добрых капиталистов, т.к. в мире многие процессы происходят, исходя из расчета нормы прибыли, приумножения и сохранения капитала, – поясняет Андрей Гарнат. – Не будем сильно надеяться и на преданность интересам украинцев наших текущих чиновников, многие из которых не так давно сидели на европейских грантах и защищали интересы исключительно транснациональных компаний".

Если Украина вступит в Евросоюз (естественно, при нормальном фукнционировании экономики, после войны) как равное государство- это одна история, а если в роли сырьевого придатка, то совсем другая, акцентирует экономист.

"Наша земля богата природами ресурсами, агро сектор развит, цена логистики, энергоносителей и труда ниже, чем в Европе, а технологичное оборудование доступно в приобретении. Готовая продукция наших производителей, при прямых продажах, без квот, будет конкурентоспособна на многих рынках европейских стран. Выгодно ли это Европе, которая защищает своих производителей? – задается вопросом эксперт. – Очевидно, что нет, т.к. не секрет, что Европа хочет продолжать покупать в Украине исключительно дешевое сырье и пользоваться дешевыми трудовыми ресурсами временно выехавших из нашей страны беженцев, наблюдая за войной на нашей территории через буфер текущих границ ЕС".

Поэтому, заключает Андрей Гарнат, окончательный вывод о целесообразности вступления в ЕС можно будет делать на основе предложенных нам условий торговли.

"А учитывая, что Европа ставит достаточно жесткие требования по адаптации нашей законодательной базы к нормам ЕС, этот процесс может затянуться на неопределенно длительный срок, – предполагает экономист. – Ну, а в НАТО вступить можно и без членства в ЕС. Заявления же о "вступлении Украины в Евросоюз через два года" являются скорее политическими манипуляциями. Нам стоит, наконец, начать делать свое базовое "домашнее задание" – создать благоприятные условия для развития и работы украинского бизнеса: оздоровить и упростить дикое законодательное поле, нормализовать фискальную нагрузку, сократить регуляторную и карательную функции государства в экономике".

Пока не видно консенсуса в отношении вступления Украины со стороны всех членов ЕС

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что стать за два года членом ЕС для Украины нереально. По ряду причин.

"Эстония шла в ЕС восемь лет. Проводя реформы, не пребывая в состоянии войны, небольшая по населению (на тот момент 1,5 млн человек) и размеру. И говорить о двух годах украинского пути в ЕС – это, как минимум, нелепо, – поясняет эксперт. – Когда у нас размышляют о евроинтеграции, похоже, забывают, что это, прежде всего, о деньгах и экономике. Мы не соответствуем основным требованиям данного союза: дефицит бюджета около 3% ВВП, государственный долг – не более 60%. Учитывая войну, катастрофическое падение экономики – мы и близко не соответствуем данным критериям".

К тому же, продолжает Тарас Загородний, пока не видно консенсуса в отношении вступления Украины со стороны всех членов ЕС (что является обязательным). И тут, по его словам, есть как экономические, так и политические моменты.

"Если говорить об экономических – когда та же Польша вступала в ЕС, уровень дотаций на ее выравнивание под остальных членов союза составлял порядка 90 млрд евро в год. Тогда Евросоюз мог себе это позволить, были низкие цены на энергоносители. Германия и Франция имели соответствующие средства. А Венгрия, к примеру, получает 20 млрд евро дотаций и поныне. Если для Украины будут выделять те же дотации (а нам, скорее всего, понадобится куда больше), на выравнивание понадобятся годы. И всё это время деньги надо будет у кого-то забирать в ЕС – и отдавать Украине", – подчеркивает эксперт.

Второй вопрос – политический. Тарас Загородний акцентирует, что элиты так называемой Старой Европы (Германия, Франция, Италия) и так не в восторге от того, что происходит. А именно – подъем восточноевропейских членов ЕС, заявляющих свои права на управление союзом.

"Ранее контрольный пакет был у трех стран Старой Европы. Они сами себе всё решали, остальным просто доводили до сведения. Теперь, если теоретически в составе ЕС появится Украина – огромная по площади страна, с населением, допустим, 35-37 млн человек. В итоге Германия и Франция теряют контрольный пакет в ЕС. Появляется группа стран, которые будут (учитывая историю и опыт) создавать отдельный центр влияния в Евросоюзе. Защищая свои интересы, задавая неприятные вопросы, в первую очередь, немецким элитам, которые фактически привели к войне в Украине своей политикой поддержки РФ, строительством "Северного потока", блокированием нашего пути в НАТО. Немцы (и они это понимают) оказались в совершенно идиотской ситуации из-за такой политики. Страны Восточной Европы, в том числе Украина, будут поддерживать более тесные отношения с англосаксами (США, Великобритания), которые будут рассматривать Восточную Европу в качестве балансира в отношении Германии. Которая из-за своих игр с Китаем и Россией чуть не привела к распаду евроатлантического сотрудничества", – рассказывает Тарас Загородний.

По его словам, что немцы, что французы теперь понимают именно им придется много платить, поддерживая Украину и другие страны Восточной Европы. При том, что те не будут им симпатизировать.

"А та же Великобритания, продолжая играть в выстраивание отдельного блока в ЕС, фрагментируя этот союз, столько платить точно не будет – потому что она не является членом ЕС. И тот же англосаксонский блок будет продолжать ставить палки в колеса Германии и Франции, – объясняет эксперт. – Если Украина вступает в ЕС – меняется и соотношение сил в Европарламенте. Опять же, потеря контрольного пакета немцами и французами. Всю политику в отношении РФ придется согласовывать с Украиной, что еще больше будет выбешивать немцев, рассматривающих Восточную Европу "ничейной землей". И всё это будет влиять на процесс нашей евроинтеграции. И когда нам станут говорить о необходимости тех или иных реформ – это будет, прежде всего, о вышеуказанных политических моментах".

Тарас Загородний уверен: нам точно не нужно сейчас концентрироваться на вступлении в ЕС, потому что тот не дает главного – гарантий безопасности Украине. Куда важнее для нас вступление в НАТО, считает он. Это и гарантии безопасности, и всё, что с этим связано. Да и вступить в Североатлантический Альянс у нас в среднесрочной перспективе куда больше шансов, нежели в Евросоюз, резюмирует эксперт.

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