"Не было согласовано": премьер Дании ультимативно высказалась о переговорах с Путиным

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выразила скептицизм относительно самостоятельной инициативы Норвегии и Финляндии провести телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По ее словам, этот контакт не был согласован с другими европейскими лидерами. Об этом она заявила датскому вещателю DR, сообщает The Guardian.

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Фредериксен подчеркнула, что пока не видит признаков готовности России к мирным отношениям с Европой. Она обратила внимание как на гибридные действия Москвы против европейских стран, так и продолжение российских атак в Украине.

"Я не вижу признаков, что Россия стремится к миру с Европой — ни в гибридной войне, которая происходит ежедневно, ни в Украине, где они ежедневно совершают жестокие и агрессивные атаки. Я верю, что Европа должна сохранять единство, а не выступать в одиночку", — заявила датский премьер.

Она также отметила, что ей непонятно, какой результат Норвегия и Финляндия рассчитывают достичь благодаря прямому контакту с российским президентом.

По словам Фредериксен, европейские лидеры уже неоднократно отмечали необходимость согласованной политики в отношении Москвы. Она напомнила, что ранее представители европейских стран предостерегали от самостоятельных поездок в Россию и отдельных переговоров с Кремлем без координации с партнерами.

"Мы ранее отмечали — очень четко от имени остальной Европы — всякий раз, когда другие действовали самостоятельно и отправлялись в Москву, что крайне важно нам, европейцам, выступать в единстве. Это тем, за что многие из нас боролись все эти годы", — подчеркнула Фредериксен.

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