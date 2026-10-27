logo

BTC/USD

80260

ETH/USD

2331.59

USD/UAH

45.6

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС "Не было согласовано": премьер Дании ультимативно высказалась о переговорах с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

"Не было согласовано": премьер Дании ультимативно высказалась о переговорах с Путиным

Мэтте Фредериксен подчеркнула, что европейские страны должны сохранять единство и согласованно формировать общую позицию в отношениях с Россией.

27 октября 2026, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выразила скептицизм относительно самостоятельной инициативы Норвегии и Финляндии провести телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По ее словам, этот контакт не был согласован с другими европейскими лидерами. Об этом она заявила датскому вещателю DR, сообщает The Guardian.

"Не было согласовано": премьер Дании ультимативно высказалась о переговорах с Путиным

Фото: из открытых источников

Фредериксен подчеркнула, что пока не видит признаков готовности России к мирным отношениям с Европой. Она обратила внимание как на гибридные действия Москвы против европейских стран, так и продолжение российских атак в Украине.

"Я не вижу признаков, что Россия стремится к миру с Европой — ни в гибридной войне, которая происходит ежедневно, ни в Украине, где они ежедневно совершают жестокие и агрессивные атаки. Я верю, что Европа должна сохранять единство, а не выступать в одиночку", — заявила датский премьер.

Она также отметила, что ей непонятно, какой результат Норвегия и Финляндия рассчитывают достичь благодаря прямому контакту с российским президентом.

По словам Фредериксен, европейские лидеры уже неоднократно отмечали необходимость согласованной политики в отношении Москвы. Она напомнила, что ранее представители европейских стран предостерегали от самостоятельных поездок в Россию и отдельных переговоров с Кремлем без координации с партнерами.

"Мы ранее отмечали — очень четко от имени остальной Европы — всякий раз, когда другие действовали самостоятельно и отправлялись в Москву, что крайне важно нам, европейцам, выступать в единстве. Это тем, за что многие из нас боролись все эти годы", — подчеркнула Фредериксен.

Портал "Комментарии" уже писал , что правительство Украины готовит государственный бюджет на 2027 год с учетом продолжения полномасштабной войны. Поэтому основными направлениями финансирования будут оставаться безопасность и оборона. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил министр финансов Сергей Марченко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости