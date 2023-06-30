Не дадим больше денег: кто в ЕС против плана Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки. Соответствующее заявление Орбан сделал во время выступления в эфире государственного радио в пятницу, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Европейский Союз. Фото из открытых источников

"Ясно одно, мы, венгры, ... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро", – заявил венгерский премьер.

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По словам Орбана, Венгрия до сих пор не получила доступа к средствам из фонда, который финансируется за счет предыдущего совместного кредита европейских стран.

Венгрия и Польша являются единственными членами ЕС, не получившими средства на восстановление, которые Еврокомиссия заблокировала из-за обвинений в том, что правительства этих стран наносят ущерб демократии и верховенству права.

Стоит напомнить, 20 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.

По словам фон дер Ляйен, эта помощь обеспечит перспективу и предсказуемость для правительства в Киеве, а также "будет стимулировать других доноров активизироваться".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия будет выступать против евроинтеграции Украины, пока не будет решена проблема с правами нацменьшинств в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



