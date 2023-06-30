Не дадим больше денег: кто в ЕС против плана Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро

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Кравцев Сергей
Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки. Соответствующее заявление Орбан сделал во время выступления в эфире государственного радио в пятницу, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".
Европейский Союз. Фото из открытых источников
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По словам Орбана, Венгрия до сих пор не получила доступа к средствам из фонда, который финансируется за счет предыдущего совместного кредита европейских стран.
Венгрия и Польша являются единственными членами ЕС, не получившими средства на восстановление, которые Еврокомиссия заблокировала из-за обвинений в том, что правительства этих стран наносят ущерб демократии и верховенству права.
Стоит напомнить, 20 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.
По словам фон дер Ляйен, эта помощь обеспечит перспективу и предсказуемость для правительства в Киеве, а также "будет стимулировать других доноров активизироваться".
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Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия будет выступать против евроинтеграции Украины, пока не будет решена проблема с правами нацменьшинств в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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