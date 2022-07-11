Не могу воспринять, как человек может приказывать убивать детей, - премьер Ирландии о войне

Михаил Мартин, премьер-министр Ирландии дал интервью для телеканала Рада. Чиновник приезжал в Киев с официальным визитом и поделился впечатлениями от посещения Бучи, Ирпеня и Бородянки. По словам Мартина, Ирландия поддерживает членство Украины в ЕС, а народ шокирован тем, как жестока эта война: неприцельные обстрелы, жестокость к мирным, убийство гражданских.



Дублин, фото иллюстративное / Pixabay

Конечно, война будет иметь последствия для экономики: стоимость топлива и энергетики растет, продовольствие превращается в оружие, есть риск голода в Африке и на Среднем Востоке, есть миграционная проблема. Ирландия открыла двери и отменила визовые требования для 40 тысяч беженцев из Украины, говорит премьер.

Для украинцев власти забронировали гостиницы – в комнатах поселились беженцы. Местные люди также предлагали для жилья квартиры и дома, местные школы приняли украинских детей. Беженцы получают необходимую медицинскую помощь и социальное страхование.

"Народу я расскажу, что мы сделали верно, когда позволили людям жить в Ирландии. Мы – маленькая страна и для нас это много беженцев, но мы рады помочь. Мы продолжим поддержку вашего кандидатства. Я предложил помощь для вашего правительства, мы увеличим объемы гуманитарной помощи. Нам предлагали для восстановления Ровно, но рассмотрим и другие направления помощи. Мы продолжаем ставить вопрос в Совбез ООН по прекращению войны, предоставили финансирование для суда в Гааге на расследование преступлений россиян", — говорит Михал Мартин.

Кроме того, ирландец говорит, что украинский народ очень устойчив, сплочен, с очень организованной властью, он поражен стойкостью, решительностью и единством украинцев, твердой верой в независимость, идентичность, в свободу и культуру. Также чиновник добавил, что президентом Зеленским люди в Ирландии восхищаются, а именно его мужеством, что он остался в Киеве.



"Усиление авторитарных режимов беспокоит меня. Я верю в консолидацию демократии, я сторонник вашего членства и расширения ЕС. К сожалению, должна была произойти эта ужасная война, чтобы демократии мира объединились и сказали: достаточно. Канада, ЕС, США, Британия, Япония — страны сплотились как мощная сила и заявили: есть лучший образ жизни и нам нужно потрудиться, чтобы его защитить", — добавил министр и отметил, что эта война стала уроком для его страны и побудила усилить оборону.

Напоследок он сказал, что ему запомнилось фото с жертвами удара в Краматорске, среди которых были дети. "Не могу воспринять как человек может начать войну и приказывать убивать детей. Объяснить или оправдать это невозможно", — говорит он.



Как писал портал, в Польше расследуют избиения украинки посреди улицы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!