Не нужно ждать окончания войны: к какому шагу с РФ Орбан призвал ЕС

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю после того, как совершил свое "миротворческое" турне. Среди прочего, он предложил Евросоюзу восстановить дипломатические отношения с Россией уже сейчас, несмотря на то, что российско-украинская война продолжается и Путина продолжает делать ультимативные заявления в сторону Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
В письме Виктор Орбан привел свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом и добавил "некоторые предложения для вашего рассмотрения".
В своем письме Виктор Орбан призывает Европейский Союз к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" на страны Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции по войне в Украине".
Затем он пишет о своих переговорах в США, которые состоялись до покушения на Дональда Трампа. При этом Орбан критикует действующего президента США Джо Байдена.
Отметим, ранее стало известно, что Виктор Орбан передал лидерам ЕС свой "мирный план" по войне России против Украины с целями и сроками.
Читайте также на портале "Комментарии" — министры иностранных дел Европейского Союза намерены пренебречь саммитом по иностранным делам в Будапеште в августе, организовав собственный "формальный" саммит на то же время.
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