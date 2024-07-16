Не нужно ждать окончания войны: к какому шагу с РФ Орбан призвал ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю после того, как совершил свое "миротворческое" турне. Среди прочего, он предложил Евросоюзу восстановить дипломатические отношения с Россией уже сейчас, несмотря на то, что российско-украинская война продолжается и Путина продолжает делать ультимативные заявления в сторону Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В письме Виктор Орбан привел свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом и добавил "некоторые предложения для вашего рассмотрения".

"В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет", — заявил глава венгерского правительства.

В своем письме Виктор Орбан призывает Европейский Союз к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" на страны Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции по войне в Украине".

Затем он пишет о своих переговорах в США, которые состоялись до покушения на Дональда Трампа. При этом Орбан критикует действующего президента США Джо Байдена.

"Действующий президент прилагает огромные усилия, чтобы остаться в гонке. Очевидно, что он не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому от него нельзя ожидать новой политики", — заявил Виктор Орбан.

Отметим, ранее стало известно, что Виктор Орбан передал лидерам ЕС свой "мирный план" по войне России против Украины с целями и сроками.

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