Не стали ждать «Стамбула»: какое решение принял ЕС по РФ

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Кравцев Сергей
Послы стран-членов Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России. Также европейские дипломаты одобрили и другие санкции против страны-агрессора. Об этом у себя в X (Twitter) сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Европейский Союз. Фото из открытых источников
По его словам, параллельно послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.
Ранее в СМИ обсуждалось, что в новом пакете санкций ЕС фокус направлен против "теневого флота" России, а также на людях и компаниях, которые помогают путинскому режиму обходить уже действующие санкции.
Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Берлин потребует ужесточения санкций против РФ, если на этой неделе не будет прогресса в урегулировании войны в Украине. Такое заявление сделал новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Мерц считает, что Кремль должен "заявить о своей готовности к безусловному 30-дневному прекращению огня". Но в случае, если на этой неделе "не будет реального прогресса" в урегулировании войны, немецкое правительство "будет настаивать на существенном ужесточении санкций" против РФ на европейском уровне. В частности, речь может идти о секторах энергетики и финансового рынка.
Таким образом Мерц ответил на вопрос, утратил ли силу крайний срок, когда страны ЕС пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину более жесткими санкциями, если тот с 12 мая не начнет соблюдать полное прекращение огня на 30 дней.
Также издание "Комментарии" сообщало – надежды не оправдались: в США заявили, что 30-дневное прекращение огня в Украине уже невозможно.
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