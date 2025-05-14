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Мерц назвал свой следующий шаг, если Путин на этой неделе не согласится на перемирие

Канцлер Германии говорит, что Москве придется заплатить за продолжение войны очень высокую цену

сегодня, 07:23
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Кравцев Сергей

Официальный Берлин потребует ужесточения санкций против РФ, если на этой неделе не будет прогресса в урегулировании войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает "Deutsche Welle".

Мерц назвал свой следующий шаг, если Путин на этой неделе не согласится на перемирие

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Мерц считает, что Кремль должен "заявить о своей готовности к безусловному 30-дневному прекращению огня". Но в случае, если на этой неделе "не будет реального прогресса" в урегулировании войны, немецкое правительство "будет настаивать на существенном ужесточении санкций" против РФ на европейском уровне. В частности, речь может идти о секторах энергетики и финансового рынка.

Таким образом Мерц ответил на вопрос, утратил ли силу крайний срок, когда страны ЕС пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину более жесткими санкциями, если тот с 12 мая не начнет соблюдать полное прекращение огня на 30 дней.

Стоит обратить внимание, что во время прошедших выходных, Украина, США и "коалиция решительных" фактически выдвинули Путину ультиматум: либо с 12 мая он начинает полное и безусловное 30-дневное перемирие, либо будут введены новые санкции.

Позже, в ночь на воскресенье, Владимир Путин выступил с обращением. Он проигнорировал тему 30-дневного прекращения огня, но вместо этого предложил возобновить прямые переговоры с Украиной уже в этот четверг, 15 мая, в Стамбуле.

Читайте также на портале "Комментарии" — новое правительство Германии больше не будет публично давать какие-либо комментарии о возможности отправки Украине авиационных крылатых ракет Taurus. С таким заявлением выступил представитель Министерства обороны страны. 

Немецкий чиновник сказал, что власти ФРГ не должны были привлекать чрезмерного внимания к теме дальнобойных ракет, а их поставки были значительно переоценены в публичной дискуссии.




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Источник: https://www.dw.com/ru/mac-na-storone-rossii-merc-o-peregovorah-v-stambule/a-72531359
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