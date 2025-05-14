Мерц назвал свой следующий шаг, если Путин на этой неделе не согласится на перемирие

Официальный Берлин потребует ужесточения санкций против РФ, если на этой неделе не будет прогресса в урегулировании войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает "Deutsche Welle".

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Мерц считает, что Кремль должен "заявить о своей готовности к безусловному 30-дневному прекращению огня". Но в случае, если на этой неделе "не будет реального прогресса" в урегулировании войны, немецкое правительство "будет настаивать на существенном ужесточении санкций" против РФ на европейском уровне. В частности, речь может идти о секторах энергетики и финансового рынка.

Таким образом Мерц ответил на вопрос, утратил ли силу крайний срок, когда страны ЕС пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину более жесткими санкциями, если тот с 12 мая не начнет соблюдать полное прекращение огня на 30 дней.

Стоит обратить внимание, что во время прошедших выходных, Украина, США и "коалиция решительных" фактически выдвинули Путину ультиматум: либо с 12 мая он начинает полное и безусловное 30-дневное перемирие, либо будут введены новые санкции.

Позже, в ночь на воскресенье, Владимир Путин выступил с обращением. Он проигнорировал тему 30-дневного прекращения огня, но вместо этого предложил возобновить прямые переговоры с Украиной уже в этот четверг, 15 мая, в Стамбуле.

Читайте также на портале "Комментарии" — новое правительство Германии больше не будет публично давать какие-либо комментарии о возможности отправки Украине авиационных крылатых ракет Taurus. С таким заявлением выступил представитель Министерства обороны страны.

Немецкий чиновник сказал, что власти ФРГ не должны были привлекать чрезмерного внимания к теме дальнобойных ракет, а их поставки были значительно переоценены в публичной дискуссии.



