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Не только страны Балтии: 9 стран ЕС больше не принимают от россиян документы на туристические визы

Решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией вступило в силу 12 сентября 2022 года

сегодня, 12:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Не только страны Балтии: 9 стран ЕС больше не принимают от россиян документы на туристические визы

Российский паспорт. Фото из открытых источников

"Совок", запах нафталина, россияне так давно этого хотели", – отреагировал на данное решение Ермак.

Фактический запрет на въезд в ряд стран ЕС российских туристов подтвердили и в России. Так российское пропагандистское информагентство отметило, что несмотря на отказ принимать визы россиян от ряда европейских стран, такие государства, как Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр продолжают принимать документы от граждан РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время обращения к украинцам президент Владимир Зеленский акцентировал внимание, что рф своими ракетными ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины не только оставляет украинцев без света, но и препятствует экспорту нашей электроэнергии в Европу. Он также в очередной раз призвал мировое сообщество признать россию "страной-террористом", ускорить введение 8 пакета санкций против рф, увеличить помощь Украине. Готов ли мир к тем шагам, к которым так настойчиво призывает украинский президент? Неужели Запад не понимает, что затягивание войны, повышение страной-агрессором ставок, шантаж по всем направлениям – бьет по нему самому? Почему нам не дают всё, о чём просим, а на рф не давят так, как могли бы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/ermaka2022/1281
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