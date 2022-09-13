Не только страны Балтии: 9 стран ЕС больше не принимают от россиян документы на туристические визы

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Российский паспорт. Фото из открытых источников

"Совок", запах нафталина, россияне так давно этого хотели", – отреагировал на данное решение Ермак.

Фактический запрет на въезд в ряд стран ЕС российских туристов подтвердили и в России. Так российское пропагандистское информагентство отметило, что несмотря на отказ принимать визы россиян от ряда европейских стран, такие государства, как Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр продолжают принимать документы от граждан РФ.

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