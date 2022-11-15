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Не только Украина: как ракетная атака РФ может повлиять на энергосистемы соседних стран

Ракетная атака на Украину может повлиять на энергосистемы соседних стран, сказал Глущенко

15 ноября 2022, 19:53
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Автор:

Лиля Воробьева

Ракетный массированный обстрел, который совершила РФ по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября, может также повлиять и на энергосистемы некоторых соседних стран. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Facebook-страницу Министерства энергетики Украины .

Не только Украина: как ракетная атака РФ может повлиять на энергосистемы соседних стран

Ракетный обстрел россиян может повлиять на энергосистемы соседних стран (фото из открытых источников)

В сообщении министр энергетики Украины Герман Глущенко заявил, что это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.

"Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей", — рассказал министр.

Именно поэтому по всей Украине ввели аварийные отключения.

"После поражений на военной и международной аренах враг предпринимает очередную попытку террористического реванша", – заявил он.

Кроме этого, Галущенко обратился к украинцам и попросил людей с пониманием отнестись к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сколько ракет выпустило РФ сегодня . 5 ноября российские оккупанты нанесли по Украине самый массированный удар. Россияне выпустили около 100 ракет по украинским городам. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. К тому моменту он сообщил, что уже выпущено 80 ракет и летит еще 20. Оккупанты превысили 10 октября, тогда было 84 ракеты, а сегодня уже сотня. Кроме того, Юрий Игнат сообщил, какими ракетами обстреливали Украину. В частности, это ракеты Х-101 и Х-555, традиционно из Каспия и Ростовской области. Остальные ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря, сообщил он.



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