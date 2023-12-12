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Не только Венгрия: еще одна страна выступила против начала переговоров с Украиной о вступлении

Австрия не готова начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

сегодня, 12:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Австрия выступила против начала переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, потому что "Киев не должен получать привилегий, которых нет у Боснии и Герцеговины". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба австрийского парламента.

Не только Венгрия: еще одна страна выступила против начала переговоров с Украиной о вступлении

Карл Нехаммер. Фото: из открытых источников

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна "не согласится на переговоры по вступлению с Украиной в нынешних условиях".


По словам Карла Нехаммера, "не должно быть никаких преференций по Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении".

Нехаммер высказал мнение, что Украине и Молдове должна быть предложена перспектива вступления в ЕС "в знак солидарности", но он выступил против ускоренной процедуры.

Как пояснил канцлер, в целом Австрия придерживается политики ЕС, когда речь идет о солидарности с Украиной, но не нарушая нейтралитета.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ракурсе приближающегося саммита ЕС (пройдет 14-15 декабря), где может быть принято решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, обострилась полемика на эту тему. Первую скрипку тут играет Венгрия, максимально тормозящая украинскую евроинтеграцию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что три из четырех законов, которые Еврокомиссия требовала от Украины представить до 3 марта, уже приняты Верховной Радой и подписаны президентом Владимиром Зеленским. Еще один (закон о лоббизме) зарегистрирован в парламенте и также будет принят. Но Венгрия продолжает ставить палки в колеса (в том числе предоставлению 50 млрд евро экономической поддержки Украине и новому пакету санкций против России), из-за чего старт переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз могут отложить до марта 2024 года. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2023/pk1384
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