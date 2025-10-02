Не Украина: названа страна, готовая стать членом ЕС к 2028 году

Черногория может стать следующей страной, присоединяющейся к Европейскому Союзу. Премьер-министр государства Милойко Спаич заявил, что его правительство стремится завершить процесс вступления в ЕС к 2028 году.

Черногория хочет стать 28-м членом ЕС к 2028 году. Фото из открытых источников

2 октября во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене Милойко Спаич объявил о желании Черногории присоединиться к ЕС в ближайшие три года. По его словам, эта встреча является "прекрасной платформой" для стран-кандидатов, чтобы напомнить о своем стремлении к членству.

"Черногория является лидером. Мы являемся страной-кандидатом, и я считаю, что это также еще одна прекрасная возможность для меня и моей страны еще раз подчеркнуть наше решительное желание стать 28-м членом ЕС до 2028 года", — сказал Спаич.

Премьер Черногории указал на несколько факторов, которые, по его мнению, позволяют Черногории реализовать планы присоединиться к Европейскому Союзу до 2028 года.

"Черногория начала переговоры еще в 2012 году, поэтому переговоры продолжаются почти 15 лет. Мы – маленькая страна, мы являемся членом НАТО, мы полностью согласовываем нашу внешнюю политику с политикой ЕС. Мы уже используем евро, мы являемся наиболее развитой институционально страной-кандидаткой", – пояснил Спаич.

Возможность Черногории присоединиться к Европейскому Союзу достаточно высока, ведь еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос ранее отмечала, что у страны есть реальные шансы стать членом Евросоюза до 2028 года. Таким образом, Черногория может стать первым государством Западных Балкан, которое завершит длительный процесс интеграции и официально присоединится к ЕС.

