Не Украина: названа страна, готовая стать членом ЕС к 2028 году

Slava Kot
Черногория может стать следующей страной, присоединяющейся к Европейскому Союзу. Премьер-министр государства Милойко Спаич заявил, что его правительство стремится завершить процесс вступления в ЕС к 2028 году.
Черногория хочет стать 28-м членом ЕС к 2028 году. Фото из открытых источников
2 октября во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене Милойко Спаич объявил о желании Черногории присоединиться к ЕС в ближайшие три года. По его словам, эта встреча является "прекрасной платформой" для стран-кандидатов, чтобы напомнить о своем стремлении к членству.
Премьер Черногории указал на несколько факторов, которые, по его мнению, позволяют Черногории реализовать планы присоединиться к Европейскому Союзу до 2028 года.
Возможность Черногории присоединиться к Европейскому Союзу достаточно высока, ведь еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос ранее отмечала, что у страны есть реальные шансы стать членом Евросоюза до 2028 года. Таким образом, Черногория может стать первым государством Западных Балкан, которое завершит длительный процесс интеграции и официально присоединится к ЕС.
