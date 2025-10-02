Не Україна: названа країна, яка готова стати членом ЄС до 2028 року

Чорногорія може стати наступною країною, яка приєднається до Європейського Союзу. Прем’єр-міністр держави Мілойко Спаїч заявив, що його уряд прагне завершити процес вступу до ЄС до 2028 року.

Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року. Фото з відкритих джерел

2 жовтня під час саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені Мілойко Спаїч оголосив про бажання Чорногорії приєдналися до ЄС у найближчі три роки. За його словами, ця зустріч є "чудовою платформою" для країн-кандидатів, аби нагадати про своє прагнення до членства.

"Чорногорія є лідером. Ми є країною-кандидатом, і я вважаю, що це також ще одна чудова нагода для мене та моєї країни ще раз наголосити на нашому рішучому бажанні стати 28-м членом ЄС до 2028 року", — сказав Спаїч.

Прем’єр Чорногорії вказав на кілька факторів, які, на його думку, дають можливість Чорногорії реалізувати плани приєднатися до Європейського Союзу до 2028 року.

"Чорногорія розпочала переговори ще в 2012 році, тож переговори тривають майже 15 років. Ми – маленька країна, ми є членом НАТО, ми повністю узгоджуємо нашу зовнішню політику з політикою ЄС. Ми вже використовуємо євро, ми є найбільш розвиненою інституційно країною-кандидаткою", – пояснив Спаїч.

Можливість Чорногорії приєднатися до Європейського Союзу є досить високою, адже єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос раніше зазначала, що країна має реальні шанси стати членом Євросоюзу до 2028 року. Таким чином, Чорногорія може стати першою державою Західних Балкан, яка завершить тривалий процес інтеграції та офіційно приєднається до ЄС.

