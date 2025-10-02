logo_ukra

BTC/USD

118546

ETH/USD

4381.05

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Не Україна: названа країна, яка готова стати членом ЄС до 2028 року
commentss НОВИНИ Всі новини

Не Україна: названа країна, яка готова стати членом ЄС до 2028 року

Прем’єр Чорногорії Мілойко Спаїч заявив, що країна прагне стати 28-м членом ЄС до 2028 року.

2 жовтня 2025, 11:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Чорногорія може стати наступною країною, яка приєднається до Європейського Союзу. Прем’єр-міністр держави Мілойко Спаїч заявив, що його уряд прагне завершити процес вступу до ЄС до 2028 року.

Не Україна: названа країна, яка готова стати членом ЄС до 2028 року

Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року. Фото з відкритих джерел

2 жовтня під час саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені Мілойко Спаїч оголосив про бажання Чорногорії приєдналися до ЄС у найближчі три роки. За його словами, ця зустріч є "чудовою платформою" для країн-кандидатів, аби нагадати про своє прагнення до членства.

"Чорногорія є лідером. Ми є країною-кандидатом, і я вважаю, що це також ще одна чудова нагода для мене та моєї країни ще раз наголосити на нашому рішучому бажанні стати 28-м членом ЄС до 2028 року", — сказав Спаїч.

Прем’єр Чорногорії вказав на кілька факторів, які, на його думку, дають можливість Чорногорії реалізувати плани приєднатися до Європейського Союзу до 2028 року.

"Чорногорія розпочала переговори ще в 2012 році, тож переговори тривають майже 15 років. Ми – маленька країна, ми є членом НАТО, ми повністю узгоджуємо нашу зовнішню політику з політикою ЄС. Ми вже використовуємо євро, ми є найбільш розвиненою інституційно країною-кандидаткою", – пояснив Спаїч.

Можливість Чорногорії приєднатися до Європейського Союзу є досить високою, адже єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос раніше зазначала, що країна має реальні шанси стати членом Євросоюзу до 2028 року. Таким чином, Чорногорія може стати першою державою Західних Балкан, яка завершить тривалий процес інтеграції та офіційно приєднається до ЄС.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в українському МЗС запропонували Угорщині альтернативу, якщо її не влаштовує членство України в ЄС та НАТО.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський вимагає від Європи дотримуватись обіцянок щодо вступу України до Європейського Союзу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/2/7221518/
Теги:

Новини

Всі новини