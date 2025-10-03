logo

Не желаем быть в одном союзе: Орбан отметился громким заявлением об Украине

В своем заявлении Орбан предположил, что судьба Украины – быть с РФ.

3 октября 2025, 17:00
Автор:
Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, ведь не хотят "разделять их сложную судьбу". Об этом он сказал в эфире Kossuth Radio.

Не желаем быть в одном союзе: Орбан отметился громким заявлением об Украине

Политик заявил, что лично поддерживает позицию граждан своей страны:

"Венгры не хотят быть в одном Европейском Союзе с украинцами", – сказал он.

Орбан объяснил, что быть с кем-нибудь в федеративной структуре означает разделять его будущее, а оно в случае Украины — непростое.

"Если вы находитесь с кем-то в федеративном устройстве, вы разделяете его судьбу, а Украина – страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу?" – добавил премьер.

По его словам, венгры соболезнуют украинцам, которые "героически борются", однако не хотят оказаться в подобной ситуации.

"Мы не хотим с ними общей судьбы", – подчеркнул он.

Орбан также дал понять, что не желает, чтобы Будапешт стал частью общей федерации со страной, которая находится в состоянии войны с Россией:

"Если вы находитесь в федеративной системе с кем-то и на вас нападают, рано или поздно придется посылать солдат, а мы не хотим умирать за Украину", – заявил венгерский лидер.

Кроме того, во время саммита Европейского политического сообщества Орбан указал, что самая большая угроза для ЕС — это не Россия, а экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности. В то же время он подчеркнул, что, несмотря ни на что, Европа сильнее РФ.

Ранее Орбан заявлял, что Россия не представляет прямой угрозы для Венгрии, поскольку является "слабой" в военном, экономическом и демографическом смысле.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, представляющий ультраправую партию "Заря Немана", считает, что вопрос о принадлежности Крыма провокационный, поэтому отказался на него отвечать.



