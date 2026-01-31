Нефтяной «рубильник»: ЕС готовит радикальный удар по экспорту РФ

Европейский Союз рассматривает возможность кардинально изменить подход к санкциям против российского нефтяного экспорта. В рамках подготовки 20-го пакета ограничений в Брюсселе обсуждается предложение полностью запретить предоставление морских услуг для транспортировки нефти из РФ, отказавшись от действующего механизма ценового потолка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Экспорт российской нефти. Фото: из открытых источников

По их словам, в случае одобрения инициативы европейским компаниям будет запрещено оказывать любые услуги, необходимые для перевозки российской нефти, включая страхование, фрахт и логистическое сопровождение.

Ключевое отличие нового подхода заключается в том, что запрет будет действовать независимо от цены сырья. Сейчас поставки допускаются при условии, что нефть продается ниже установленного потолка, однако полный запрет фактически перекроет доступ РФ к критически важной морской инфраструктуре ЕС.

Источники агентства отмечают, что такой шаг может существенно усилить давление на российскую экономику и одновременно упростить контроль за соблюдением санкций, устранив сложные схемы обхода ценовых ограничений.

Проект 20-го пакета санкций уже доведен до сведения государств-членов ЕС, и Еврокомиссия рассчитывает утвердить его до конца февраля. При этом решение требует единогласной поддержки всех стран блока. По данным собеседников Bloomberg, ряд столиц уже выразил обеспокоенность идеей отказа от ценового потолка.

Помимо нефтяного сектора, новый пакет санкций может включать ограничения против российских банков и энергетических компаний, криптовалютных сервисов, финансовых учреждений третьих стран, а также судов так называемого "теневого флота", задействованных в обходе санкционного режима.

