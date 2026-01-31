Нафтовий рубильник: ЄС готує радикальний удар по експорту РФ

Європейський Союз розглядає можливість кардинально змінити підхід до санкцій проти російського нафтового експорту. У рамках підготовки 20-го пакету обмежень у Брюсселі обговорюється пропозиція повністю заборонити надання морських послуг для транспортування нафти з РФ, відмовившись від чинного механізму цінової стелі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Експорт російської нафти. Фото: із відкритих джерел

За їхніми словами, у разі схвалення ініціативи європейським компаніям буде заборонено надавати будь-які послуги, необхідні для перевезення російської нафти, включаючи страхування, фрахт та логістичне супроводження.

Ключова відмінність нового підходу полягає в тому, що заборона діятиме незалежно від ціни сировини. Наразі поставки допускаються за умови, що нафта продається нижче встановленої стелі, проте повна заборона фактично перекриє доступ РФ до критично важливої морської інфраструктури ЄС.

Джерела агентства зазначають, що такий крок може суттєво посилити тиск на російську економіку та одночасно спростити контроль за дотриманням санкцій, усунувши складні схеми обходу цінових обмежень.

Проект 20-го пакету санкцій уже доведений до відома держав-членів ЄС, і Єврокомісія розраховує затвердити його до кінця лютого. При цьому рішення потребує одностайної підтримки всіх країн блоку. За даними співрозмовників Bloomberg, низка столиць вже висловила стурбованість ідеєю відмови від цінової стелі.

Крім нафтового сектора, новий пакет санкцій може включати обмеження проти російських банків та енергетичних компаній, криптовалютних сервісів, фінансових установ третіх країн, а також судів так званого "тіньового флоту", які задіяні в обході санкційного режиму.

