Такой критики Орбан еще не испытывал: в Европарламенте "разнесли" венгерского премьера

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Slava Kot
Многим европейским политикам, вероятно, лопнуло терпение. Они прямо называли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "автократом", "мошенником", "коррумпированным" и "полезным идиотом" Путина.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: European Union, 2024.
Виктор Орбан во время недавнего выступления в Брюсселе заявил, что его позиция по улучшению отношений с РФ и семейным ценностям полезны для ЕС. Однако европарламентарии имели другое мнение.
Немецкий депутат Мориц Кернер подверг резкой критике венгерского политика и заявил, что тот ставит интересы России, выше граждан собственной страны.
Немецкий политик Манфред Вебер заявил, что шокирован выступлением Орбана, ведь тот не посвятил ни слова Украине. А президент Европейской комиссии Урсула ван дер Ляен раскритиковала премьер-министра Венгрии, отметив, что тот обвиняет не захватчиков, а жертву.
Кроме европейских политиков, Орбану также досталось и от венгерского оппозиционера Петера Мадьяра. По его словам, во времена правления Орбана соседние страны показали экономический рост, тогда как Венгрия значительно отстает.
Еще один немецкий депутат Даниэль Фрейнд назвал Орбана "наиболее коррумпированным политиком в Европейском Союзе". По его словам, "вы и ваши друзья, вы украли деньги в сумасшедших масштабах". Фрейнд сказал, что правительство Орбана взяло средства ЕС, предназначенные для ремонта венгерских дорог и школ, и потратило их на строительство футбольного стадиона и "дворцов". Кроме того, по словам немецкого политика, Орбан сделал одного из своих друзей – бывшего сантехника Леринца Месароша – миллиардером и "самым богатым человеком в Венгрии".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, как будет праздновать победу Трампа на выборах в США.
Также "Комментарии" писали, что Еврокомиссия подает в суд в Венгрию.
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