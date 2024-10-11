Такой критики Орбан еще не испытывал: в Европарламенте "разнесли" венгерского премьера

Многим европейским политикам, вероятно, лопнуло терпение. Они прямо называли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "автократом", "мошенником", "коррумпированным" и "полезным идиотом" Путина.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: European Union, 2024.

Виктор Орбан во время недавнего выступления в Брюсселе заявил, что его позиция по улучшению отношений с РФ и семейным ценностям полезны для ЕС. Однако европарламентарии имели другое мнение.

Немецкий депутат Мориц Кернер подверг резкой критике венгерского политика и заявил, что тот ставит интересы России, выше граждан собственной страны.

"Вы говорите, что выступаете за национальный суверенитет, но приглашаете китайских полицейских следить за людьми в вашей стране. Вы говорите, что хотите остановить миграцию, но впускаете российских шпионов в нашу Шенгенскую систему и называете это "национальной картой". Мистер Орбан, ты не патриот. Ты просто полезный идиот России и Китая. Это реальность", – сказал Мориц.

Немецкий политик Манфред Вебер заявил, что шокирован выступлением Орбана, ведь тот не посвятил ни слова Украине. А президент Европейской комиссии Урсула ван дер Ляен раскритиковала премьер-министра Венгрии, отметив, что тот обвиняет не захватчиков, а жертву.

Кроме европейских политиков, Орбану также досталось и от венгерского оппозиционера Петера Мадьяра. По его словам, во времена правления Орбана соседние страны показали экономический рост, тогда как Венгрия значительно отстает.

"Венгрия имеет вторую низкую минимальную заработную плату в Европе — 668 евро… в Польше минимальная заработная плата выросла втрое с 2010 года. В Румынии они повысили минимальную заработную плату в пять раз. А еда там на 30% дешевле. Вы увеличили госдолг нашей страны в 2,5 раза, что является европейским рекордом. Инфляция высока, НДС самый высокий в Европе…", – сказал Мадьяр.

Еще один немецкий депутат Даниэль Фрейнд назвал Орбана "наиболее коррумпированным политиком в Европейском Союзе". По его словам, "вы и ваши друзья, вы украли деньги в сумасшедших масштабах". Фрейнд сказал, что правительство Орбана взяло средства ЕС, предназначенные для ремонта венгерских дорог и школ, и потратило их на строительство футбольного стадиона и "дворцов". Кроме того, по словам немецкого политика, Орбан сделал одного из своих друзей – бывшего сантехника Леринца Месароша – миллиардером и "самым богатым человеком в Венгрии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, как будет праздновать победу Трампа на выборах в США.



Также "Комментарии" писали, что Еврокомиссия подает в суд в Венгрию.