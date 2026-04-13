Лидер венгерской партии Тиса Петер Мадяр выдвинул требование к премьер-министру Виктору Орбану немедленно уйти в отставку, объяснив это убедительной победой оппозиционной силы на последних выборах, что обеспечило значительное преимущество партии Тиса над правящей партией Фидес.

Фото: из открытых источников

Мадяр отметил, что изменения в руководстве Венгрии должны произойти без промедления, и Орбан должен передать полномочия новому правительству, не дожидаясь завершения всех избирательных и административных процедур. По словам лидера "Тисы", страна нуждается в переходе к новому этапу развития, включающему формирование переходного правительства.

Заявление политика прозвучала во время выступления перед своими сторонниками на митинге на берегу Дуная сразу после публикации предварительных результатов голосования. Результаты показали четкую победу партии Мадяра, значительно опередившей своих конкурентов, что позволило ему объявить о своем триумфе и уверенности в будущем. Мадяр подчеркнул, что партия "Тиса" одержала победу с большим отрывом и теперь будет две трети мест в парламенте, что позволит реализовать необходимые реформы и изменения в политической системе.

В венгерском парламенте две трети голосов дают возможность для существенных политических преобразований, в частности для массовых кадровых изменений. Мадяр, признавая необходимость трансформации, отметил, что его команда готова к мирной "перезагрузке" государства. Он также обратился к действующим чиновникам с призывом согласовывать свои действия с новой властью и выразил готовность к консультациям и сотрудничеству.

Мадяр подчеркнул важность обеспечения бесперебойного перехода в новое правительство, отмечая, что для эффективного управления страной необходимо действовать быстро и решительно, с учетом интересов всех граждан.

Портал "Комментарии" уже писал, что российская экономика в значительной степени зависит от доходов по экспорту нефти, поэтому удары по портовой инфраструктуре, терминалам и узлам перевалки оказывают непосредственное влияние на способность Кремля финансировать войну. Украинские Силы обороны в последнее время все активнее наносят удары по объектам, через которые Россия осуществляет продажу нефти на внешние рынки.