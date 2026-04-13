Негайно і без зволікань: Мадяр озвучив Орбану категоричний ультиматум

Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр висунув вимогу до прем'єр-міністра Віктора Орбана негайно піти у відставку, пояснивши це переконливою перемогою опозиційної сили на останніх виборах, що забезпечила значну перевагу партії "Тиса" над правлячою партією "Фідес".

Мадяр зазначив, що зміни у керівництві Угорщини повинні відбутися без зволікань, і Орбан має передати повноваження новому уряду, не чекаючи завершення всіх виборчих та адміністративних процедур. За словами лідера "Тиси", країна потребує переходу до нового етапу розвитку, який включає формування перехідного уряду.

Заява політика пролунала під час виступу перед своїми прихильниками на мітингу на березі Дунаю, одразу після публікації попередніх результатів голосування. Результати показали чітку перемогу партії Мадяра, яка значно випередила своїх конкурентів, що дозволило йому оголосити про свій тріумф і впевненість у майбутньому. Мадяр підкреслив, що партія "Тиса" здобула перемогу з великим відривом і тепер матиме дві третини місць у парламенті, що дасть змогу реалізувати необхідні реформи та зміни в політичній системі.

В угорському парламенті дві третини голосів дають можливість для суттєвих політичних перетворень, зокрема, для масових кадрових змін. Мадяр, визнаючи необхідність трансформації, зазначив, що його команда готова до мирного "перезавантаження" держави. Він також звернувся до діючих урядовців із закликом узгоджувати свої дії з новою владою і висловив готовність до консультацій та співпраці.

Мадяр підкреслив важливість забезпечення безперебійного переходу до нового уряду, наголошуючи на тому, що для ефективного управління країною необхідно діяти швидко і рішуче, з урахуванням інтересів всіх громадян.

