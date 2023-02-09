Необычный приём в Брюсселе. Зеленский с трудом сдерживал слезы (ВИДЕО)

Президент Украины совершил визит в Европу, где выступил в парламенте ЕС. Во время своей речи Владимир Зеленский едва смог сдержать слезы на лице.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины неожиданно посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком и королем Карлом ІІІ. После нескольких часов в Лондоне Зеленский прилетел в Париж. Там президент Украины встретился с лидерами ЕС президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Вероятно, визит президента связан с переговорами об усилении поддержки Украины и предоставлении необходимой военной техники для противостояния против российской агрессии. После посещения лидеров Европы Зеленский приехал в парламент ЕС в Брюсселе, где было запланировано выступление.

"Мы собрались здесь сегодня по этому историческому случаю, чтобы поздравить президента Украины Владимира Зеленского в Европейском парламенте. Это чрезвычайный момент в чрезвычайные времена. Прошел почти год с момента грубого незаконного вторжения России в суверенную Украину", — сказала глава Европейского парламента Роберта Метсола.

Президент Украины подошел к микрофону и сказал лозунг "Слава Украине!". В этот момент Европарламент громко ответил "Героям слава!" Владимир Зеленский несколько секунд сдерживал слезы от реакции европейских чиновников.

Видео можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины совершил неожиданный визит в Великобританию.

Также "Комментарии" писали с чем связано турне Зеленского к ключевым союзникам Украины.