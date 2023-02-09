logo

BTC/USD

22718.91

ETH/USD

1638.51

LTC/USD

97.11

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Необычный приём в Брюсселе. Зеленский с трудом сдерживал слезы (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Необычный приём в Брюсселе. Зеленский с трудом сдерживал слезы (ВИДЕО)

Президент Украины подошел к микрофону и сказал лозунг "Слава Украине!". В этот момент Европарламент громко ответил "Героям слава!" Владимир Зеленский несколько секунд сдерживал слезы от реакции европейских чиновников.

сегодня, 14:00 comments1595
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент Украины совершил визит в Европу, где выступил в парламенте ЕС. Во время своей речи Владимир Зеленский едва смог сдержать слезы на лице.

Необычный приём в Брюсселе. Зеленский с трудом сдерживал слезы (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины неожиданно посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком и королем Карлом ІІІ. После нескольких часов в Лондоне Зеленский прилетел в Париж. Там президент Украины встретился с лидерами ЕС президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Вероятно, визит президента связан с переговорами об усилении поддержки Украины и предоставлении необходимой военной техники для противостояния против российской агрессии. После посещения лидеров Европы Зеленский приехал в парламент ЕС в Брюсселе, где было запланировано выступление.

"Мы собрались здесь сегодня по этому историческому случаю, чтобы поздравить президента Украины Владимира Зеленского в Европейском парламенте. Это чрезвычайный момент в чрезвычайные времена. Прошел почти год с момента грубого незаконного вторжения России в суверенную Украину", — сказала глава Европейского парламента Роберта Метсола.

Президент Украины подошел к микрофону и сказал лозунг "Слава Украине!". В этот момент Европарламент громко ответил "Героям слава!" Владимир Зеленский несколько секунд сдерживал слезы от реакции европейских чиновников.

Видео можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины совершил неожиданный визит в Великобританию.

Также "Комментарии" писали с чем связано турне Зеленского к ключевым союзникам Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/i_comments/8808?single
Теги:
comments

Обсуждения

buuuu

сегодня, 14:20

Розпродаж! Норвежська Термобілизна для українських холодів (лише 690 грн.)------> https://e.vg/ntech

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!