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Неожиданный поворот: одна из стран ЕС объявила о начале экономического сотрудничества с Ираном

Венгрия объявила о начале экономического сотрудничества с Ираном

сегодня, 16:47 comments1187
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Автор:

Кравцев Сергей

Венгрия договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики. Таким образом Будапешт якобы хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

Неожиданный поворот: одна из стран ЕС объявила о начале экономического сотрудничества с Ираном

Флаг Ирана. Фото: из открытых источников

Венгерский министр объяснил попытки Будапешта наладить сотрудничество с Тегераном попытками вернуть Иран в систему международного сотрудничества. В Венгрию с визитом уже приехал министр экономики Ирана Эхсан Хандузи для заседания общего экономического комитета.

Сийярто отметил, что в мир сегодня столкнулся с многими проблемами, а также с конфликтами, которые стали неуправляемыми. Глобальная безопасность сейчас оказалась в опасности и снизить эту опасность можно только лишь положив конец как можно большему количеству конфликтов. Именно поэтому Венгрия считает, что, если удастся вернуть Иран в систему международного сотрудничества, то, тем самым, будет начато большое дело по возвращению стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке.

Глава МИД также добавил, что "нормализацию ситуации стоит начать с экономического сотрудничества".

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Также издание "Комментарии" сообщало – падение ракеты в Польше, происшедшее 15 ноября, продолжает оставаться топ-темой. Изначально предполагалось, что это – одна из российских ракет, выпущенных по Украине во время массированной атаки. Однако президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что это могла быть ракета от украинской системы ПВО. Между странами НАТО уже прошли срочные консультации из-за инцидента. О чём говорит реакция сторон на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid08mekuutdh1VcMYQzbnT448KGXSZRGX5sGd7LQjpYd4YpVhJ7rqjKqLwti39YytmTl
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