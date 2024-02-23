Ничего не смущает: в ЕС рассчитывают получать российский газ через Украину в 2025 году

Трейдеры оптимистично настроены по поводу продолжения поставок российского газа через Украину после истечения срока действия текущего транзитного контракта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Газ. Фото из открытых источников

Отмечается, что контракты на первый квартал 2025 года с начала года упали примерно на 20%. По мнению нескольких участников рынка, говоривших в кулуарах конференции E-World в Эссене, Германия, этот шаг указывает на уверенность в том, что будет создан механизм, позволяющий продолжить поставки.

Коммерческие соглашения могут быть составлены, чтобы обеспечить подачу газа даже после истечения срока действия текущего соглашения в конце года. По словам одного из источников, одной из возможностей было бы, чтобы Россия предложила поставки на границе с Украиной.

Европейский Союз ясно дал понять, что вряд ли будет вести переговоры с Россией о продлении существующего транзитного соглашения. Украина также заявила, что не будет продлевать контракт.

Фактические российские потоки по транзитному трубопроводу составили менее 40% от контрактных объемов после того, как Москва резко сократила поставки в ЕС после вторжения на Украину.

Тем не менее, российский газ по-прежнему важен для ЕС и поступает по другим маршрутам, включая Турцию, пишет Bloomberg. Россия также является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Западную Европу после США. Официальные лица ЕС ясно дали понять, что блоку следует уменьшить свою зависимость от газа из Москвы, хотя они и не прибегали к санкциям.

Министр энергетики России Николай Шульгинов в прошлом месяце дал понять, что транзит газа в Европу может продолжиться, поскольку после 2024 года могут быть изучены другие способы доставки газа через Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в январе заявил, что поставки российского газа через Украину могут быть сохранены.

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