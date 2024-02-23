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Ничего не смущает: в ЕС рассчитывают получать российский газ через Украину в 2025 году

Коммерческие соглашения могут быть составлены, чтобы обеспечить подачу газа даже после истечения срока действия текущего соглашения в конце года

сегодня, 06:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Трейдеры оптимистично настроены по поводу продолжения поставок российского газа через Украину после истечения срока действия текущего транзитного контракта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Ничего не смущает: в ЕС рассчитывают получать российский газ через Украину в 2025 году

Газ. Фото из открытых источников

Отмечается, что контракты на первый квартал 2025 года с начала года упали примерно на 20%. По мнению нескольких участников рынка, говоривших в кулуарах конференции E-World в Эссене, Германия, этот шаг указывает на уверенность в том, что будет создан механизм, позволяющий продолжить поставки.

Коммерческие соглашения могут быть составлены, чтобы обеспечить подачу газа даже после истечения срока действия текущего соглашения в конце года. По словам одного из источников, одной из возможностей было бы, чтобы Россия предложила поставки на границе с Украиной.

Европейский Союз ясно дал понять, что вряд ли будет вести переговоры с Россией о продлении существующего транзитного соглашения. Украина также заявила, что не будет продлевать контракт.

Фактические российские потоки по транзитному трубопроводу составили менее 40% от контрактных объемов после того, как Москва резко сократила поставки в ЕС после вторжения на Украину.

Тем не менее, российский газ по-прежнему важен для ЕС и поступает по другим маршрутам, включая Турцию, пишет Bloomberg. Россия также является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Западную Европу после США. Официальные лица ЕС ясно дали понять, что блоку следует уменьшить свою зависимость от газа из Москвы, хотя они и не прибегали к санкциям.

Министр энергетики России Николай Шульгинов в прошлом месяце дал понять, что транзит газа в Европу может продолжиться, поскольку после 2024 года могут быть изучены другие способы доставки газа через Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в январе заявил, что поставки российского газа через Украину могут быть сохранены.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-22/traders-turn-optimistic-that-gas-will-keep-flowing-via-ukraine
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