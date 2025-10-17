Новая встреча Путина и Трампа: в ЕС объяснили, может ли Путин легально попасть в Венгрию

Президент США Дональд Трамп объявил о возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель. Однако, может ли глава Кремля вообще попасть на территорию ЕС, учитывая действующие санкции против России и лично Путина.

Советник по внешней политике Еврокомиссии Анита Хиппер. Фото из открытых источников

Разрешен ли Путину въезд в страны ЕС

Как пояснили в Еврокомиссии, формального запрета на въезд Владимира Путина в страны Европейского Союза нет. Хотя в отношении него, как и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, действуют санкции, они предусматривают заморозку активов, но не ограничение на поездки.

"Мы не будем комментировать гипотетические сценарии, но если это произойдет, то лишь фактически, они не подпадают под запрет на въезд как таковой", — заявила представитель по вопросам внешней политики Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Таким образом, с юридической точки зрения Путин не подпадает под запрет на посещение стран ЕС.

Проблема заключается не только во въезде, но и возможности пересечения воздушного пространства Евросоюза. С 2022 года в ЕС действует запрет на полеты российских самолетов, но в Еврокомиссии уточнили, что каждая страна-член может принимать исключительные решения индивидуально.

То есть даже если Венгрия согласится принять Путина, вопрос его пролета над другими странами остается открытым и зависит от политической воли отдельных правительств.

Путин, чтобы попасть в Венгрию, должен пролететь через другие страны ЕС.

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл отметил, что Брюссель приветствует любые дипломатические инициативы, которые могут привести к справедливому миру в Украине.

"Президент фон дер Ляен приветствует любые шаги, ведущие к справедливому и крепкому миру в Украине. Если предложенная встреча служит этой цели, мы будем ее приветствовать… Мы об этом говорили, что России давно назрело прекратить свою бессмысленную и незаконную войну агрессии против Украины", — сказал Гилл.

Однако представитель ЕС подчеркнул, что встреча Трампа и Путина пока не подтверждена, и никакие официальные детали не обнародованы.

Напомним, что кроме санкций на имя Путина Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Венгрия в этом году покинула МУС. Сам же российский диктатор после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году не посетил ни одну из стран Европы, за исключением Беларуси.

