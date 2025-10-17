Новая встреча Путина и Трампа: в ЕС объяснили, может ли Путин легально попасть в Венгрию

Рубрики
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп объявил о возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель. Однако, может ли глава Кремля вообще попасть на территорию ЕС, учитывая действующие санкции против России и лично Путина.
Советник по внешней политике Еврокомиссии Анита Хиппер. Фото из открытых источников
Как пояснили в Еврокомиссии, формального запрета на въезд Владимира Путина в страны Европейского Союза нет. Хотя в отношении него, как и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, действуют санкции, они предусматривают заморозку активов, но не ограничение на поездки.
Таким образом, с юридической точки зрения Путин не подпадает под запрет на посещение стран ЕС.
Проблема заключается не только во въезде, но и возможности пересечения воздушного пространства Евросоюза. С 2022 года в ЕС действует запрет на полеты российских самолетов, но в Еврокомиссии уточнили, что каждая страна-член может принимать исключительные решения индивидуально.
То есть даже если Венгрия согласится принять Путина, вопрос его пролета над другими странами остается открытым и зависит от политической воли отдельных правительств.
Путин, чтобы попасть в Венгрию, должен пролететь через другие страны ЕС.
Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл отметил, что Брюссель приветствует любые дипломатические инициативы, которые могут привести к справедливому миру в Украине.
Однако представитель ЕС подчеркнул, что встреча Трампа и Путина пока не подтверждена, и никакие официальные детали не обнародованы.
Напомним, что кроме санкций на имя Путина Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Венгрия в этом году покинула МУС. Сам же российский диктатор после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году не посетил ни одну из стран Европы, за исключением Беларуси.
