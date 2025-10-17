Нова зустріч Путіна і Трампа: в ЄС пояснили, чи може Путін легально потрапити в Угорщину

Президента США Дональд Трамп оголосив про можливу зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті впродовж двох тижнів. Однак чи може очільник Кремля взагалі потрапити на територію ЄС, враховуючи чинні санкції проти Росії та особисто Путіна.

Чи дозволено Путіну в’їзд до країн ЄС

Як пояснили в Єврокомісії, формальної заборони на в’їзд Володимира Путіна до країн Європейського Союзу немає. Хоча щодо нього, як і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, діють санкції, вони передбачають замороження активів, але не обмеження на подорожі.

"Ми не будемо коментувати гіпотетичні сценарії, але якщо це станеться, то лише фактично, вони не підпадають під заборону на в'їзд як таку", — заявила речниця з питань зовнішньої політики Єврокомісії Анітта Гіппер.

Таким чином, з юридичної точки зору, Путін не підпадає під заборону на відвідування країн ЄС.

Проблема полягає не лише у в’їзді, а й у можливості перетину повітряного простору Євросоюзу. З 2022 року в ЄС діє заборона на польоти російських літаків, але в Єврокомісії уточнили, що кожна країна-член може ухвалювати виняткові рішення індивідуально.

Тобто, навіть якщо Угорщина погодиться прийняти Путіна, питання його прольоту над іншими країнами залишається відкритим і залежить від політичної волі окремих урядів.

Путін, щоб потрапити в Угорщину має пролетіти через інші країни ЄС

Речник Єврокомісії Олоф Гілл зазначив, що Брюссель вітає будь-які дипломатичні ініціативи, які можуть привести до справедливого миру в Україні.

"Президент фон дер Ляєн вітає будь-які кроки, які ведуть до справедливого та міцного миру в Україні. Якщо запропонована зустріч служить цій меті, ми будемо її вітати… Ми звідси говорили, що Росії давно назріло припинити свою безглузду та незаконну війну агресії проти України", — сказав Гілл.

Проте представник ЄС підкреслив, що зустріч Трампа і Путіна наразі не підтверджена, і жодних офіційних деталей не оприлюднено.

Нагадаємо, що крім санкцій на ім’я Путіна Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Угорщина цього року залишила МКС. Сам же російський диктатор після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році не відвідав жодну з країн Європи, за виключенням Білорусі.

