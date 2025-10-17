Нова зустріч Путіна і Трампа: в ЄС пояснили, чи може Путін легально потрапити в Угорщину

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президента США Дональд Трамп оголосив про можливу зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті впродовж двох тижнів. Однак чи може очільник Кремля взагалі потрапити на територію ЄС, враховуючи чинні санкції проти Росії та особисто Путіна.
Речниця з питань зовнішньої політики Єврокомісії Анітта Гіппер. Фото з відкритих джерел
Як пояснили в Єврокомісії, формальної заборони на в’їзд Володимира Путіна до країн Європейського Союзу немає. Хоча щодо нього, як і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, діють санкції, вони передбачають замороження активів, але не обмеження на подорожі.
Таким чином, з юридичної точки зору, Путін не підпадає під заборону на відвідування країн ЄС.
Проблема полягає не лише у в’їзді, а й у можливості перетину повітряного простору Євросоюзу. З 2022 року в ЄС діє заборона на польоти російських літаків, але в Єврокомісії уточнили, що кожна країна-член може ухвалювати виняткові рішення індивідуально.
Тобто, навіть якщо Угорщина погодиться прийняти Путіна, питання його прольоту над іншими країнами залишається відкритим і залежить від політичної волі окремих урядів.
Путін, щоб потрапити в Угорщину має пролетіти через інші країни ЄС
Речник Єврокомісії Олоф Гілл зазначив, що Брюссель вітає будь-які дипломатичні ініціативи, які можуть привести до справедливого миру в Україні.
Проте представник ЄС підкреслив, що зустріч Трампа і Путіна наразі не підтверджена, і жодних офіційних деталей не оприлюднено.
Нагадаємо, що крім санкцій на ім’я Путіна Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Угорщина цього року залишила МКС. Сам же російський диктатор після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році не відвідав жодну з країн Європи, за виключенням Білорусі.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, куди їздив Путін після початку повномасштабної війни — список усіх країн.
Також "Коментарі" писали, що генерал вказав, яка небезпека нависла над Україною через нову зустріч Путіна та Трампа.